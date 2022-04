“‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI”, COMMEDIA DELL’AQUILANO GIORGIO CAVALLI: LA SETTIMA PUNTATA

L’AQUILA – AbruzzoWeb torna a pubblicare “Na nivicata co ji focchi”, la commedia scritta da Giorgio Cavalli, il primo aquilano a partecipare a Sanremo e, tuttora, uno degli uomini più rappresentativi dello spettacolo aquilano.

Cavalli fu testimone diretto della famosa nevicata che, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo sotto metri e metri di coltre bianca e, proprio per un episodio realmente accaduto in quei giorni, prese spunto, anni fa, per farne un lavoro teatrale.

La commedia rappresenta quindi un vero e proprio spaccato di storia e di vita del tempo che nelle prossime settimane AbruzzoWeb continuerà a raccontare, per ancora tre puntate.

Per una migliore e più consapevole lettura, precisa l’autore, “i puntini di sospensione vanno considerati in massima parte come ‘pause’”.

SETTIMA PUNTATA

…e, con Raffaele già su di giri, Filomena vi si reca: è Teresa, la servetta di Luciano venuta dal contado, che cerca invano di parlare correttamente.

FILOMENA Oh, Terè…entra e’… Com’è?

TERESA Che mi ha comannata l’ingegnero…

RAFFAELE Chiii? (sbalordito…)

TERESA L’ingegnero.

RAFFAELE Che vo’? (con voce aspra e risentita)

TERESA Che teni vinire pe’ lla barba.

RAFFAELE Pe’ cheee?

TERESA Pe’ lla barba. Accosinta mi ha comannato.

RAFFAELE Ah, scì…? E allora, se lla facesse solu …Ji non tengo tempu.

FILOMENA Raffè! (richiamandolo a moderazione)

TERESA Che ji teni fane pure una sponandinia di capelli…

RAFFAELE E se facesse pure la spuntatina…è cuscì bràu…! (netto) E po’… ju luniddì non se laora. Venesse alla botteca.

TERESA No, no’ pò pijane il freddo… che si ha leàtu un tente… Che ci tenea un accèsso.

RAFFAELE Ji pure me nne tenga leà unu…

TERESA Ah, pure tu?

RAFFAELE Scì scì… Ma quiju me, è ’n ’ente ’e ’n aru ggenere… E po’… tango atru che fà… Cagnesse barbiere…

Filomena assiste determinata a risolvere…

FILOMENA Tirisì, di’ aj’ingegnere che mo vè…Va’ va’ … mo arrìa…

TERESA Sì sì… Arrivederla… (ed esce)

FILOMENA Ciao Terè… (e torna alla macchina)

RAFFAELE Filomè…ma che ti sci ’mpazzita? (esterrefatto)

FILOMENA Tu, ti sci ’mpazzitu! Ma che ci te’ ’entr’a ’ssa coccia… lo rinnicciu ? Tu ci va’, e lestu! Non se po’ sta’ liticati, co’ ’n amicu come Luciano… Ma non ji tinì’ tajà ’na recchia? …Mbè!, / èsso l’occasiò.

RAFFAELE Ma come faccio a faj’ ju laoru, dopu tuttu quello che…

FILOMENA T’arrangi!

Raffaele si convince e, agitato, va alla credenza per preparare gli strumenti da lavoro.

RAFFAELE E vabbò, vabbò… Ma ji faccio ’nu pilu e cuntrupilu, che ji ta vinì la ’nfandijjola… te faccio vedè se che beju sirvizziu. Tenga fà ’na commeddia, porca la matosca!, che se llo ta tuttu remagnà… quello che m’ha ’ittu. (Filomena gli sembra indifferente)…Ma no’ mme st’a sindì Filomè?

FILOMENA Te sento, te sento…

RAFFAELE Filomè, ji ci vajo /ci vajo, Filomè! / …ma la colpa è tutta la te, eh…

FILOMENA E’ la me, è la me…ma vidi ’i spicciatte…

Filomena si avvia verso l’interno mentre Raffaele, borbottando, indossa cappello e cappotto già sul divano e, pronto per uscire, con voce stentorea…

RAFFAELE Filomè, semo angora ’ntempu…(pausa) La colpa è la te’, Filomè, no’ tte nne scordà! (riprova a dissuadere la moglie ormai fuori scena)

FILOMENA No no, non me ne scordo… (con indifferenza)

Raffaele esce infuriato incrociando in chiaro Rosetta che rientra con un’amica.

ROSETTA Ma’, so’ rientrata, ci sta pure Giuliana… Che ha fattu papà?

FILOMENA Ji repasseno, Rosé…Ciao Giulià…(sempre fuori scena)

GIULIANA Bonasera Filomè…

Rosetta si toglie il cappotto che appenderà mentre Giuliana si siede sul divano.

GIULIANA J’anellu?

ROSETTA Uh, è vero…

Prende una sedia per prelevare una scatolina che è riposta sulla credenza e va a sedersi vicino all’amica.

GIULIANA Mbè, perché ju nnascunni?

ROSETTA No, no…ormai… guarda un po’… (se lo infila, lo mostra e glielo fa provare…) Te piace?

GIULIANA Mannaggia, se me piace! E’ propiu bellu…èsso però, sarà tosta co’ Raffele.

… e guardandoselo al dito lo restituisce a Rosetta che se lo infila rimirandolo.

ROSETTA Non me ’mporta, Giulià… Tantu papà non po’ fà chiù gnende…

GIULIANA Mbè, certu…

ROSETTA Guai a chi me tocca Bruno, porca loca! …Comunque, mamma ’ice che tuttu s’aggiusta.

GIULIANA Lo sa’ che t’invidio, Rosé…? Ji, non so’ cusci dicisa… Non saccio che fà. Tenesse sbajà…?

ROSETTA Certu, che ju st’a fà addavero suffrì, ’ssu quatranu. Sci propiu senza core, eh…

GIULIANA Eh, senza core… Me piace Rosé, e pure tantu…Co’ quij’occhi che sse retròa… Tu lo sa’ bbene, se quantu ci penso… Comunque, se me tenesse refermà…

ROSETTA Te referma, te referma, statte tranquilla… Ma non refà la stùpita… Unu se po’ pure stufà…

Intanto entra Sandrino che poggia il cappotto su una sedia per poi cominciare a rovistare nel cassettino della macchina da cucire.

SANDRINO Oh, Giulià…

GIULIANA Ciao Sandrì…

SANDRINO Ma che fin’ha fattu, ju filu rusciu? …Ecco non se retroa mai gnende…

Giuliana sgomita Rosetta che ammicca…

ROSETTA Ma pe’ che te serve ?

SANDRINO Me serve, me serve…ah, ecchju! …Eh, la matosca…

E incomicia ad avvolgerne una buona dose in un pezzo di carta arrotolato. Operazione seguita attentamente dalle “due” che ne intuiscono le ragioni. Le loro domande saranno tenute tutte su un piano di sottile esasperante ironia talora al limite dell’insolenza.

ROSETTA Ma pe’ che te serve, tuttu ’ssu filu? …Che ci ta fà ?

SANDRINO Che ci tenga fà, che ci tenga fà… Ma non tenete propiu gnende da raccontavve ?

GIULIANA Me sa che tu… ne te’ una molto più ’nteressante, Sandrì… O no ?

SANDRINO Ji… ma che s’a ddi’ ?

ROSETTA Ma… de quiju filu… ch’è remast’ attaccatu a ’nu spagu rusciu … de ’nu campanellu… de ’na casa… vicino a Giuliana… tu… non nne sa’ gnente, Sandrì?

SANDRINO Ma che è, ’nu ’nduvinellu ?

ROSETTA Non fà ju gnorre, fra’… perché tu lo sa’… de chi se parla… E se non lo sa’, te lo ricordo io… Quiju filu è sirvitu pe’ sonà ’nu campanellu a distanza, Sandrì… A distanza… E pure rusciu… Come quissu che te’ ’mmani…

GIULIANA In tinta…

ROSETTA (annuisce e sorride) …E ’ssu giochettu, è da parecchiu tempu che va ’nnanzi, Sandrì… Capìta l’antifona…! O te serve ancora qualche ulteriore spiegazione…?

Sandrino in difficoltà la interrompe con sdegno.

SANDRINO Oooh, ji de ’ssa storia non saccio gnente, e gnente vojò sapé! Ci semo

capiti?

GIULIANA E allora, perché te cci arrabbi cuscì ?

Le ragazze si sorridono compiaciute.

SANDRINO Ma tu guarda quessa se lla pianta! (agitato, passa avanti a Rosetta cui vede l’anello) … E ’ss’anellu?

ROSETTA Ah… j’anellu… è…de Giuliana… E non cagnà discorzu…

SANDRINO Eccome no… Mo me mett’a pazzià pure co’ ji campanelli… Chi lo sa pe’ fa’ che?

ROSETTA Come pe’ fa’ che ? Pe’ rinfilasse, Sandrì… E senza tanti cumplimenti… Propiu ’na bella pensata, non c’è che dire… Ma sta’ ’ote però… vietato l’ingresso, bello mio… Vietato / l’ingresso. (e netta e veloce) E a Lillina j’ hanno fattu pure ju bijett’ ’e ju trenu, Sandrì!

GIULIANA Embè scì… l’hanno rispidita alla casa… E pure ’ssu spassu è finitu… Bisogna rassegnasse…

SANDRINO Ma quale spassu? Ma se non llo mancu saccio, si chi è quessa…

ROSETTA Ah, non lo sa’ ? E vabbè… Ma qualcunu, però, se la sarà pure pijata ’nzaccoccia… diciamo cuscì… Perché, aju post’ ’e Lillina – impegnata co’ ju prete aju lettu – ndilin ndilìn ndilì… – e chi te apre la porta, Sandrì ?: nonna Gesuina… Che però… non trova nisciunu… Ma siccome tu sa’ pure che vive sòla… come la mettiamo…?

SANDRINO Oh, ne so’ ’ngundrate ’e piattele, ma come vojatre, la matosca…! Ma che v’ha pijatu oji ?

ROSETTA Ah, che ci ha pijatu…! (netta) Ju po’ jettà ’ssu filu, frà… Perché Giulietto repasséa propiu allora… e ha capitu tuttu…

SANDRINO Ah, Giulietto! Quissu scì, ch’è unu bbonu… “la tribbuna ’eji ’mpicci ”…

Vi ju raccomanno… Mo se mette a fa’ pure ju pulizziottu…. Facesse ju

falegname ch’è mejo. Si ju sa fa’…

GIULIANA Però t’ha sgamatu… (e sorride beffarda)

SANDRINO M’ha sgamatu!

GIULIANA Certu, che t’ha sgamatu… E pure co’ ju spagu tiratu, Sandrì…: ndilin ndilìn… ndilin…

SANDRINO Oooh, oooh… ma quale ndilì, se non ci mancu stéa! Oh, se quissu va

mettenno ’ngiru ’ssa storia, porca motosca, ju dinuncio!

ROSETTA S’è capitu tuttu, fra’. E tantu pe’ ’nformatte, ha vistu pure Ernesto…

GIULIANA E pure pe’ Ernesto, so’ finiti j’ardori… Aver compagni al duol…

SANDRINO Ma tu vidi pocu se che mme tenga sintì… No, no, quissu va dinunciatu… Vojo propiu appurà che ’ntenziò…

ROSETTA E’ mejo che te sta’ zittu, sinti a mi…

SANDRINO E’ issu, che se ta sta’ zittu… Non se ponno raccontà le scapocchie.

ROSETTA E’ mejo che te sta’ zittu, sinti a mmi… Perché se Giulietto è ’nu bonòme… non significa che ta esse’ issu a stasse zittu, Sandrì… Ci po’ giurà. E se non lo sa’, è pure la persona ’e fiducia dei tre-nipoti-tre… Sandrì…

GIULIANA Mmmmh… ecco l’affare se complica…

SANDRINO Ah scì…

GIULIANA Scusa eh, ma aji nipoti che ji respunni, che ju busciardu è Giulietto…!?

SANDRINO Ji responno co’ la denuncia… Quessa la risposta…

ROSETTA E vabbè… fà come te pare… Però la gente mormora, Sandrì… Mormora! … E se papà lo vè a sapé?

SANDRINO Ma allora, ji me tenesse remette’…

Rientra Filomena che va verso la macchina da cucire interrompendo l’impietosa conversazione. Sandrino, con questa ulteriore “sberla”, guarda l’orologio, prende il cappotto poggiato sulla sedia, annuirà con la mano alla mamma e si avvierà verso l’uscita.

FILOMENA Non te scorda’ la lena, Sandrì. Giulià…

GIULIANA Bonasera Filomè…/ Ju libbru, Rosé…

ROSETTA Ah…

E si avvia verso l’interno.

(segue)