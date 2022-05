“‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI”, COMMEDIA DELL’AQUILANO GIORGIO CAVALLI: L’OTTAVA PUNTATA

L’AQUILA – AbruzzoWeb torna a pubblicare “Na nivicata co ji focchi”, la commedia scritta da Giorgio Cavalli, il primo aquilano a partecipare a Sanremo e, tuttora, uno degli uomini più rappresentativi dello spettacolo aquilano.

Cavalli fu testimone diretto della famosa nevicata che, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo sotto metri e metri di coltre bianca e, proprio per un episodio realmente accaduto in quei giorni, prese spunto, anni fa, per farne un lavoro teatrale.

La commedia rappresenta quindi un vero e proprio spaccato di storia e di vita del tempo che AbruzzoWeb continuerà a raccontare nelle prossime settimane.

Per una migliore e più consapevole lettura, precisa l’autore, “i puntini di sospensione vanno considerati in massima parte come ‘pause’”.

OTTAVA PUNTATA

‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI…

E si avvia verso l’interno.

GIULIANA Filomè, non te stracchi mai?

FILOMENA Me stracco, me stracco… Maddalena?

GIULIANA Sta mejo… Ma ’na febbre, Filomè!

FILOMENA Me dispiace…E’ ju mal’e staggiò, che vo’ fà…Co’ tuttu ’ssu friddu…

GIULIANA Mannaggia, quanta n’ha fatta! Ji non lla so’ mai vista ’na nivicata cuscì… Sottucasa se passa ’mmezz’alle trincee…

FILOMENA Perché, èsso fore…? E nojatri, ce lla semo pure vista brutta, co’ ju tittu…

GIULIANA Lo so, lo so… Pure zi’ Alfredo j’ha tinuto scaricà.

FILOMENA ’Ste case so’ vecchie, Giulià. …Allora, domà se recumincia…?

GIULIANA Scì, scì…domani scuola. …Sempre se non refiocca…

FILOMENA Eh, ormai ci ha pijata la mani…Te pare che non ci repròa…?

GIULIANA Masséra, però, non fa tantu friddu…

FILOMENA Meno male…almeno quesso…

Rientra Rosetta che canticchia e sfoglia il libro sotto gli occhi di Giuliana.

ROSETTA Allora… da ecco (sfoglia) a ecco…

GIULIANA Mannaggia, quante pagine… Ma semo sicure che non interroga…?

ROSETTA Quissu non ci fa mancu rispirà, Giulià… Gli esami sono alle “dunque porte”… Te ne scì scordata?

E ridono. Quindi Giuliana si muove, inforca gli occhiali di Filomena, poggiati sulla macchina per cucire e comincia la sua performance…Tenendo in una mano gli occhiali e, portandosi l’altra dietro la schiena, cammina lentamente.

GIULIANA Oggi, analizze – dunque – remo, i costi d’esercizio. Signorina De dunque Sanctis, venga lei…Cancelli, cancelli… e scriva: analisi dei dunque costi, nella dunque impresa.

Ridono a crepapelle, contagiando anche un po’ Filomena che si alza per sfogliare un campionario di modelli che trae da un cassetto della credenza.

ROSETTA E tale e quale scrisse Assunta…

GIULIANA E non ci fece mancu casu… (ripone gli occhiali e prende il libro che le consegna Rosetta)

FILOMENA Ma va’ va’… Non pò esse’, Giulià…

GIULIANA Ma che dici, Filome’? …parla cuscì… Tinissi sintì Luca, ju refà uguale.

FILOMENA Oh, Madonna me! (sorriso di tenera comprensione)

GIULIANA Anzi, mo te ne raccontemo ’n’atra de Luca…

ROSETTA Quale…?

GIULIANA Ma come… non te ricurdi ju pallottoliere ?

ROSETTA Ah, scì, scì… Magnifica…

E Giuliana ne interpreta il momento.

GIULIANA St’a sintì, Filomè… Torriani… mi dica quali a suo parere le più importanti funzioni del capitale sociale… Ma senti che risposta, Filomè…: professore, mi scusi, ma non sono stato molto attento…Posso solo dirle che in circa trentacinque minuti, lei ha ripetuto, per quarantaquattro volte, la parola “dunque”. Mi scusi, ma soltanto questo potrei dire.

GIULIANA Ma certo, che la scuso – ji refece – non si preoccupi. Il fatto poi, che lei abbia saputo così bene far di conto, senza neppure servirsi di un pallottoliere, lascia anche ben sperare. Stia “dunque” tranquillo… E ci aggiunga anche questo…Non le sarà difficile…

ROSETTA E scoppiemmo tutti a rrie’, mà. E pure issu… più o meno…

GIULIANA E’ vero… Però, secondo me, j’era piaciutu parecchju Luca.

FILOMENA Ah.… non se la pijò ?

GIULIANA Ma pe’ carità… Luca è bravissimo…

FILOMENA Mannaggia, quante se nne sendeno…(e ride di gusto)

GIULIANA E se pensi…

Rientra Raffaele, alquanto pensieroso.

RAFFAELE Sottu ci sta Vittorio, Giulià… Non è vulutu sajì…

GIULIANA Uh, papà! …Mbè, ciao Rosé… Bona-dunque-sera a tutti. (ridendo ancora si avviano verso la porta)

FILOMENA Ciao Giulià…

RAFFAELE Ma chi dice, quessa…? (fa girare la mano al livello della fronte).

FILOMENA Gnende gne’…hanno pazziàtu. …Cuscì lestu?

RAFFAELE E che ci ’o’ a fà ’na bbarba? (mentre ripone gli attrezzi)

Raffaele si toglie il cappotto che terrà sul braccio. Rosetta rientra e si ritira.

FILOMENA Mbè?

RAFFAELE E che tenga ’ice…? Ecco ci ta sta’ pe’ forza checcosa sotto, Filomè… No’ rrescio a capillo, ma ci ta sta’. Annarita, come se mme rengundresse da chi sa quanno…: m’ha tinutu ju sciassu / ju cappellu / m’ha portatu la rattafìa / i biscotti ’e Joletta… Ma quanno m’ha portatu…

FILOMENA E Luciano? (particolarmente curiosa…)

RAFFAELE Quesso… quesso ste’a ddi’… che m’ha portatu aju studiu ’e Luciano… E chi se ll’aspettéa!? … Inzomma ha ricuminciatu a pazzià, come se non era successu gnende… e di ju tittu, mancu ’na parola… Ma quanno me sembrea addaero, che tutto s’era apposatu… no’ m’ha ’ittu che ju so’ rabbelatu co’ ’na valanga ’e nèe ! Propiu cuscì! M’ha fattu siccu! E s’è miss’a rrie…

FILOMENA S’è miss’a rrie… E perchè?

RAFFAELE No no…perché m’ha pure refattu che mancu issu “c’era rriscitu a magnassela…” Inzomma, me so’ tinutu fermà, me stea a tremà ju rasoru…

FILOMENA Aaah…èsso la raggiò! Perciò strilléa…

RAFFAELE Ma ji no’ me nne so’ accortu, me ta crete… jelo so’ pure spiecatu. Sennò te pare che me mettéa a mestecà ? Quju, ta esse’ statu ’nu pezzu che s’è staccatu, e se nn’è calat’abballe… Pe’ fforza cuscì…Ci so’ remastu male, se capisce… ma ji che nne sapéa? (rammaricato) E j’aspettéa addaero, ju dintista… Ma pure issu, Santu Dio!

Filomena evidentemente sa quasi tutto e il dialogo diventa conversazione.

FILOMENA E che potea fa’?

RAFFAELE Eh, lo so, lo so… Ha cunzumatu mezza conca ’e acqua… ’Mmocca ci tenea la bracie, m’ha ’ittu…

FILOMENA Oh Signore… Mo come sta?

RAFFAELE Sta bbonu, sta bbonu… Stammatina è calatu pure aju tabaccaru.

FILOMENA Ah, scì?

RAFFAELE Come no…? E meno male che no’ potea pijà lo friddu…(e la cosa non gli torna…) No, no, ji èsso non ci vedo chiaru… Ci ta sta’ de sicuru ’na raggiò. Ma come… a poc’aru te spezzo la schjna e me chiami pure a fatte la bbarba? …No no…la bbarba è stata la scusa, Filomè…

FILOMENA Mbè, non è mejo cuscì, che sta liticati?

RAFFAELE Ma che nne saccio… (e fra sé) Inzomma, ecco tuttu sta rittu, tuttu st’a ppiombo… e ju muru sta stortu…

FILOMENA Tu, ti ji va’ sempre troènno, i picci… E dopu te lamindi che non durmi la notte…

RAFFAELE Luciano è pure ’nu mezzu pataccaru, Filomé. O ti nni scì scordata? …Se ta sta atténti. Quju è capace ’e fatte crée ’na cosa pe’ ’n’ara che mancu te nn’adduni….Si cci raffiàta.

FILOMENA Ci stea Bruno? (con civetteria)

RAFFAELE Nu’ ju so’ vistu…. Ma Joletta scì, però, sempre loco…

FILOMENA Jole è la cchiù ’rròssa… E se non s’è sposata, è pe’ st’appress’aju fratellu. Specialmende pe’ la scola. Perciò ve caccéa…

RAFFAELE E chi refiata…? A propositu, ’ice che ve’ mo che rrèsce pocu ’e sòle…

FILOMENA E scì scì, vo’ vedé certe stoffe… Ma Luciano, non ta ’ittu gnent’atru?

…tesa a verificare se Raffaele possa essere davvero ignaro di quel che lei sa.

RAFFAELE M’ha schjaricatu, Filomè… èsso se che m’ha ’ittu… Po’, è arriatu ju marescialle /ci semo pijatu ’u cafè / e me so’ abbiricatu… Teneeno che fà…

FILOMENA Chi è ’ssu marescialle?

RAFFAELE E’ Tullio… Ci ju chiama Luciano…

FILOMENA Ah… Ma perché, ju sfotte?

RAFFAELE Sfotte scì… Ma se è da quatrani che fanno cuscì…

FILOMENA Gnendemeno…

RAFFAELE Co’ ’ssi ddu’ no’ se sarvéa nisciuno, Filomè: ne penzeeno una, e ne feceeno ciénto… Certu, dopo la vita ha cagnatu pure tante cose, se capisce… ma mo che restànno ’nzieme, quissi no’ ju perdeno ju vizziu… So’ sicuru… N’hanno fatti pijà de ciampecò…

FILOMENA E’ vero… stéeno sempre ’nzieme… scì, scì… (e sorride soddisfatta dell’operazione Veronica…)

RAFFAELE E so’ passati tutti ’ss’anni! Oh, me pare jerimmatina… (sospira) Mah… Addaero ’na girata ’e ’rologgiu…!

FILOMENA Come ju sci trovatu?

RAFFAELE Ottimu… St’a dda’ ’na bbella mani a Luciano, m’ha ’ittu Annarita.

FILOMENA So’ propiu condenta…

RAFFAELE Eeeh… Tullio è paccutu, ci sa fà… Me pare che fra pochi jorni vanno a Bologna… Pe’ ’n affare ’ròssu… So’ vécchj amici di Tullio, da quanno…

Filomena lo interrompe.

FILOMENA Se che t’ha cumbinatu Veronica! …Finalmente s’è fattu jornu pe’ ’ssa pora Briggida. Ma te pare che Luciano… (sospira soddisfatta ) Ji me ll’era ’mmagginatu… De amici cuscì, ddo’ stanno cchiù!

RAFFAELE La bbarba, però, se la potea pure oji fa’ da solu… E immece… (e fra sé) Me sa che quissu ne st’a refà una delle sé… Non se scappa. …Che pò esse’ successu?

FILOMENA Ma mo ricuminci?

RAFFAELE Eh, ricumincio… Ma si ji paghesse pure, pe’ sapello. Ricumincio scì. (fra sé)…Inzomma, so’ ’jitu pe’ menà, e m’hanno fattu ju rinfrescu… Ma tu viti pocu se se po’ regge’ ’na cosa ’e quesse.(scatta) Filomè, ma che ca…

FILOMENA Raffè!

RAFFAELE Mah, è addaeru ’nu misteru! No, no, èsso non se tosce… ci sta pe’ fforza che atru… Lo volesse propiu sapé… (mentre si avvia verso l’interno)

FILOMENA E a che te serve? …Alla fine tuttu s’aggiusta… Diamo tempo al tempo! (e con il gomito gli abbozza il gesto dell’ombrello…)

Dunque soddisfatta, si avvia a ripredere il lavoro canticchiando – ad libitum (Vola colomba ad es.) – sino a quando non avrà infilato un ago, riposto il filo e, reclamata dal campanello, non si sia recata alla porta per aprire a Bice.

FILOMENA Ah, ce lla sci fatta…! Che t’ha pijatu?

BICE Perché non l’hai data a Maria?

FILOMENA Perché no!… Ma mo ti mitti a fà pure la sustinuta co’ me? (risentita)

BICE Ma che st’a ddì, Filomè…te pare!? Dopo quello ch’è succéssu…(indugia e con grazia) Mi sembrava, che non fosse il caso, ecco. M’è dispiaciutu che…

FILOMENA Bicé, ci volemo cuscì bbene… Non lla tinì penzà tandu mmalamende. E po’ ci sta pure ’na cosa che non te lla potea propiu nnasconne… So’ sicura che te pò fà piacere. (senza trionfalismi)

E mentre Bice torna allo specchio a rimirarsi, suonano alla porta che Filomena va ad

aprire: sono Annarita e Luciano.

FILOMENA Vedemo si chi è… Che bella sorpresa! (presa alla sprovvista, malcela)

ANNARITA Perché ’na sorpresa… Non se sapéa?

FILOMENA Certu che scì… Ma non v’aspettea cuscì prestu, Annarì… Prego, pre’… Raffele ancora non sa gnende, mannaggia… (sottovoce ad Annarita)

ANNARITA Mbè… che ci vo’ ’ccìe? …Uh, Bice…ciao Bicé…

Ed ecco Luciano – personaggio colto, generoso e gran bontempone, che non disdegna la satira al solo scopo di divertirsi – che avanza verso il tavolo dove poggerà un pacchetto mentre Annarita si libera della pelliccia che viene raccolta da Filomena.

BICE Iù iù ! (ad Annarita)…Ciao Lucià…

LUCIANO Bicé… E’ la terza ’ote che ci vedemo oji… La scì fatta partì?

BICE Sì sì… Ho fatto l’espresso…

LUCIANO Ah, meglio, meglio. Famme sapé…

Mentre Bice annuisce, Luciano comincia a togliersi il cappotto aiutato da Filomena che già tiene la pelliccia di Annarita.

LUCIANO Raffele…?

FILOMENA Ci sta, ci sta… (e dalla porta interna…) Raffé, ci sta Luciano…

E si avvia a sistemare i soprabiti all’appendipanni mentre entra Raffaele che non manca di stupirsi…

RAFFAELE Temé, pure Annarita… Com’è ingegnè…?

Luciano scarta il suo pacco, da cui trae due bottiglie di spumante che poggia sul tavolo. E se la spassa…

LUCIANO Perché… le dispiace?

RAFFAELE No no, pe’ carità… Ma non ci semo visti mo?

LUCIANO Mbè ?

RAFFAELE Gnende gne’… tantu pi’ ddi’… Ma ’sse buttije?

Luciano va a sedersi, mentre Annarita avanza verso Bice cui si unirà Filomena. Parlano tra loro.

LUCIANO Tu non sa’ legge’ i segnali, Raffè … Perciò non sa’ jocà a tressette…

RAFFAELE E che c’entra ju tressette?

LUCIANO Ha’ vistu?, …non ci sa’ jocà. Non ci sa’ jocà-à! (cantilenando)

RAFFAELE Scì, scì… Ma a ddì la virità, è ’n aru jocu, ingegné, quiju che no’ rrescio a llègge’… Ma che accitende st’a succede’, oji ?

Interviene quindi Annarita, attenta alle parole di Raffaele cui s’avvicina sorridente e compiaciuta sotto lo sguardo divertito di Luciano.

ANNARITA E che ta succede’ ? La cosa più bella e più naturale che ci sia, Raffè: Rosetta e Bruno se vonno bene.

Quindi scambia uno sguardo con Filomena che arriccia gli occhi per la reazione che potrebbe avere Raffaele… osservato con piglio sempre divertito da Luciano.

RAFFAELE Cheee?…Oh-la-ma-to-sca! …èsso tutte le spiecazziò! No’ mm’era sbajatu… Me nn’era accortu che ci stea checcosa sotto… Mannaggia, se mme nn’era accortu… E come ci potea arrià !? E a mmi… nisciunu m’ha ’ittu gnende, porca la matosca! Ha’ capitu… Ju tressette scì… èss’ ju tressette: curnutu e mazziatu… Ma chi è che ha dicisu…

Ed ecco pronto Luciano a calarci sopra il suo “bel carico da undici…”

LUCIANO Chi l’ha dicisu dicisu… che te ta sposà tu?

RAFFAELE Gnendedemeno sposà! (frastornato)

BICE Aaah… splendido, splendidissimo! (sorpresa e felice)

RAFFAELE Pe’ la matosca, sposà! Ma addaero? (inebetito ma anche insospettito…)

FILOMENA Certu… Ma perché è ’nu dilittu? (risoluta)

RAFFAELE Mannaggia, Filomè…! Ma come mi sci pututu fà ’na cosa cuscì ’rròssa? Senza mancu ’na parola oh… Mi sci nnascostu tuttu!

FILOMENA Ji non llo sapéa de masséra! (netta)

RAFFAELE Sindi si’…non llo sapéa de masséra… Che tradimendu, Filomè!

ANNARITA Eeeh, che parole pesanti… Ma quale tradimentu? Rosetta è quello che ci volea pe’ Bruno, e a nojatri c’è sempre piaciuta, tu lo sa’… Ma non scì contentu ?

RAFFAELE Certu che so’ contendu… Ma non se potea aspettà…

FILOMENA Non se potea aspettà, non se potea aspettà…(a sberleffo) Che se tenea aspettà? E’ quasci ’n anno che se frequenteno…Che jelo feceamo fa’ nnascusci? …E’ stata Annarita a chiamamme: quesso era giustu fà e quesso semo fattu. E vidi ’e finilla!

LUCIANO Filomè… sei impagabile! (applaude)

FILOMENA Ma perché ce la ta fà remponne, ’sta cosa cuscì bella?

LUCIANO Perché sse chiama Raffele, èsso perché…Ci vuole pacen-zi-a…(poi a Raffaele) Ma insomma… se pò sapé che vo’?

RAFFAELE Ma che tenga volé, Lucià… pure a mmi me fa piacere, ci manchirrìa… ma tu lo sa’, se come stemo cumbinati nojatri, Santu Dio! Semo nati e crisciuti èsso sottu… (che indica con il braccio) e ci conoscemo pure troppu, se è pe’ quesso… E ficurete co’ Annarita… che stea sempre co’ sòrema, e me ’mparette pure le divisiò co’…

ANNARITA Te lo ricordi ancora? (lo interrompe)

RAFFAELE E no… Ma sci medicu, Annarì… E tu ’ngegnere, Lucià… E addaero bbrau, pe’ carità… ma ti sci fatta pure la pusizziò che se sa…

ANNARITA Ma che c’entra questo…? (irritata)

RAFFAELE C’entra, c’entra… Perché Filomena fa la sartòra, Annarì… e ji, ju barbiere. L’unica cosa che tenemo, è ’stu stracci’ ’e casa… sci benedetta la socera. Pò esse’ che so’ ji, che non rrescio a famme ’ndenne’…Tuttu j’onore è ju nostru… – pe’ carità…- ma come se ponn’accucchjà ’ste cose?

BICE Se po’ fà, se pò’ fà… Quando si ama davvero, tutto è possibile. L’insegnamento più importante che mai impareremo, è amare ed essere amati, caro Raffaele. …Amor ch’a nullo amato amar perdona… In ben altra circostanza!

LUCIANO La sci sintita la poetessa? Allora, che j’icemo a ’ssì fiji, che ’stu matrimoniu non s’ha da fa’ né mo e né mai, perché tu sci barbiere…? Scusame tanto, eh… una piccola curiosità…: ma stissi ’mbrìacu?

RAFFAELE Ma è ancora ’na citela, la matosca…Unu po’ pure…

BICE Sciocchezze! Zia Vanda a diciott’anni già teneva un figlio, mio caro.

LUCIANO Chi, Bicé?

BICE Zia Vanda… Non te la ricordi?

LUCIANO Eh, come no ? (e fra sé) Capirai…

BICE E questo accade perché al cuor non si comanda, mio caro Raffaele.

RAFFAELE Certu, se capisce… Ma ecco no’ se sa addaero ddo’ mette’ le mani, Bicé.

LUCIANO Le mani già ce l’hanno messe le socere, bonò… Statte manzu e non t’aggità… Ormai è tuttu stabbilitu.

ANNARITA Rosetta, appena diplomata, ve’ all’azienda…’Na quatrana cuscì giudiziosa e preparata, se è pure de famija…

RAFFAELE Mannaggia, Annarì… Però, ’na cosa cuscì de bbottu… e senza mancu ju tempu ’e ripijà fiatu, mbè – cerca ’e capimme… – te po’ pure fà sbandà, la matosca… Mettetese aji panni me… (poi a Filomena) Filomè, ma perché te sta’ zitta?

FILOMENA Oooh!… st’a fà ’n ammuinu come se trattesse ’e ’nu terramutu! E che è? Ji non tengo bisognu ’e parlà, perché saccio tuttu e me piace, tuttu. Se vonno bene i quatrani… E quesso è quello che conta. Vabbò?

RAFFAELE Pure pe’ mmi, se capisce… Ma tutta ’ssa prescia, la matosca…

FILOMENA E mica se tanno sposà domà…?

RAFFAELE Ma allora… (riprende fiato…)

FILOMENA Iiih…ha’ voja! C’è tempu, c’è tempu…

BICE Te pare…come te sbaji…? (delusa e infastidita)

ANNARITA Eh, no, Bicé… Bruno fa ingegneria / ci vo’ ancora… Le cose vanno fatte per bene… Non ci sta nisciuna fretta. Ji e Luciano ne sem’aspettati quasci sette, de anni… Non è ’na fatica…

FILOMENA E nojatri, cinque…

BICE Mi dispiace, ma ji la vedo in altro modo… Per me, due cuori e una capanna! …il resto son dettagli. (scruta, non si sa mai Sandrino…)

LUCIANO Eh, lo so so… ma se t’aspettà, Bicè… Giustu, Raffè?

RAFFAELE Certu, certu… Me sete addaero ’mbriacatu, Lucià! (in trance…)

Luciano ride. Intanto dall’interno la radio trasmette canzoni.

BICE In ogni caso, ipse dixit, mia cara Filomena. (soddisfatta)

FILOMENA Come, Bicé?

ANNARITA Significa che è successu quello che avea pensatu possibile. Tutto qui.

FILOMENA Mbè scì, è vero…Va’ a penzà…! (compiaciuta)

LUCIANO Bicè… ma come t’è vinutu ’mmente? (curioso)

BICE Non lo so… Sarà stata ’n’ispirazione, un’intuizione…non lo so. Ho visto subito che sarebbe stata ’na cosa molto bella… Insomma, indovinata…E Cupido già c’era statu, Lucià… So’ davvero contenta. (sorride soddisfatta e gongola per il suo momento di gloria…)

LUCIANO Incredibile. Ma tu guarda a vvote… (sorride soddisfatto)

ANNARITA Ha’ vistu, Raffè…? Pure Bicetta…

RAFFAELE Che sete cumbinatu, Annarita mia!

ANNARITA Eeeh, mannaggia… che semo fattu de tantu grave…Non volemo la filicità de ’sti fiji ?

RAFFAELE Ma quanno mai… Ji voléa ’ndenne che se llo sapéa prima…

Dalla porta d’ingresso entra Sandrino con pezzi di legna da ardere sulle braccia.

(segue)