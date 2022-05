“‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI”, COMMEDIA DELL’AQUILANO GIORGIO CAVALLI: L’ULTIMA PUNTATA

L’AQUILA – AbruzzoWeb pubblica la decima ed ultima puntata di “Na nivicata co ji focchi”, la commedia scritta da Giorgio Cavalli, il primo aquilano a partecipare a Sanremo e, tuttora, uno degli uomini più rappresentativi dello spettacolo aquilano.

Cavalli fu testimone diretto della famosa nevicata che, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo sotto metri e metri di coltre bianca e, proprio per un episodio realmente accaduto in quei giorni, prese spunto, anni fa, per farne un lavoro teatrale.

La commedia rappresenta quindi un vero e proprio spaccato di storia e di vita del tempo che AbruzzoWeb ha raccontato per 10 puntate.

Per una migliore e più consapevole lettura, precisa l’autore, “i puntini di sospensione vanno considerati in massima parte come ‘pause’”.

DECIMA PUNTATA

‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI…

E mentre sorride compiaciuta per le parole di Raffaele… si approccia a preparare il vassoio che poi adagerà sul tavolo.

RAFFAELE E mo si ji godeno ’sti fiji… E’ ju turnu sé.

BRUNO Grazie, grazie. Questo è un momento bellissimo… Comunque, state tranquillo, Rosetta è molto importante per me…

RAFFAELE Mbè, quesso me fa tandu piacere… Ma parlemo sempre alla botteca, Brù… e tu lo sa’, se quantu ti stimo…

BICE E Filomena me pijea pe’ matta…

RAFFAELE Mbè… a ddi la virità, ji pure la sarrìa vista cuscì, Bicé… Nemmancu ’na nichella ci avesse scommessa…

BICE Beh, io sono andata ben oltre… So’ proprio felice…

ROSETTA Grazie, donna Bì…!

BICE E de che?..Ve so’ visti cresce, tesoro mio… a vedevve mo…cuscì ’nnamorati… (pausa) … ’na tenerezza! (si commuove)

Tutti la seguono con atteggiamenti diversi. (all.2) – Sandrino le serve un fazzoletto che lei, sorprendendosene, prende sorridendogli.

ANNARITA Bicé…ma che st’a fà…te mitti a piagne?

BICE Eh, core me… è l’amore! ’Ste cose me commovono. (si asciuga le gote)

ANNARITA Scì, scì… ma stasera solo champagne… non se piagne…

Bice annuisce, mentre suonano alla porta e Rosetta vi si reca: è Teresa.

ROSETTA Terè…

TERESA Bonasera… Che il signore avogado mi ha comannato di dane questa lettora all’ingegnero…

ROSETTA Ah, vabbè, vabbè… (e le prende la busta)

Per consegnarla a Luciano che se la leggerà.

ANNARITA Mbè, che dice?

LUCIANO A Passu Corese non se passa, Annarì… Ergo, si cambia mezzo: Littorina delle cinque e venti…

TERESA No no, alle cinque a punto.

LUCIANO Come…? Ah…scì, scì… ho capito, ho capito… alle cinque a punto… Stesse tranquillu, Terè… diji cuscì. (Teresa annuisce) Ti saluta, Filomè…

FILOMENA Oooh, grazzie, grazzie… Sempre tantu caru…Grazzie… Entra, Terè…

E si avvicina a Teresa ancora impalata alla porta.

TERESA No no …tenga scappare… no’ mi pozzo rimané…

ANNARITA Ma non volevi vedé “l’amorata” de Bruno?

TERESA Sì, sì… Che però l’assignuria Jole, mi ha comannato di no’ tricà… Che lla tenga prente’ Cranthotello…Chi Ilvira mantomà no’ se l’ha mendoato.

FILOMENA E allora, va’ va’… Lisetta te po’ chjude’, Terè…

TERESA Sì sì…Arrivederla…(esce e rientra timida a capolino) Che l’amorata è Rosetta, so’condenda: un bel sposalizzio…Concradulamendi. (e esce)

Breve pausa. Tutti seguono con sorriso la porta che lentamente si chiude.

RAFFAELE La matosca… Teresa corre cchiù di tutti… Già j’ha sposati.

ANNARITA Ma perché, non è ’na bella coppia da matrimoniu?

RAFFAELE Come no… Ma chi se ll’aspettea, ’na cosa cuscì ’rossa… Bruno è ’n atru fiju pi’ mmi… Ficurete se no’ so’ contendu… Però se llo sapea prima, ci potea pure fa’ mejo l’ossa, Annarì, immece ’e fà atru… E mo, a repenzacci, me dispiace pure…

BRUNO Comunque, alla fine tutti felici e contenti, me pare… Insomma, è stata veramente ’na bella sera… Non se po’ negà… Grazie soprattutto a don Raffaele che…

RAFFAELE Ma pe’ carità, Bru’… Lo so’ sembre vistu ch’iri ’nu juvinottu seriu e brau…

Ecco un’altra buona occasione per Luciano…

LUCIANO Certu ch’è brau… E tira pure co’ j’arcu, Raffè … E se non lo sa’, non nne sbaja una… ci coje sempre… Non ji sfascia i vetri co’ la fionna…

RAFFAELE Reèsso la fionna… No’ se nne scorda mai… Ma come te nne tè ?

SANDRINO La matosca…! Quanti ni sci rutti, papà? (la vendetta…)

RAFFAELE Iiih, quanti ne so’ rutti… So’ quatranate… Quandu sci quatranu…

LUCIANO …Se ponno spesolà pure i carritti, Sandri… Oh, ’na sera, non ci fece portà quij’ ’e Gioacchino èsso sopre le scalette ’ella chiesa…! (indica col braccio la vicina parrocchia il cui campanile sta rintoccando le ore)

ANNARITA Se st’a ffà tardi, Lucià… E jamo…! (sbuffando)

LUCIANO Mannaggia, Annarì, che pittima… ’nu momentu, su…

Ma sia Sandrino che i fidanzati la pensano infatti diversamente da Annarita e stanno quindi con Luciano per il revival che sta loro proponendo.

SANDRINO ’Nu carrittu, la matosca… M’addaero, ingegné?

LUCIANO Tutto vero… Ci scujemmo… Pesea ’na tonnellata… Ma quandu la mmatina se ju retroette loco… Poru Gioacchino….!

BRUNO Quanti eravate?

RAFFAELE Beh… forse ’na jècima… N’è passat’ ’e tempu…

ROSETTA Sì, sì, vabbè… Ma che successe ? (molto incuriosita)

E mentre Raffaele, nel ricordo, sorride a testa china, i giovani aspettano con maggiore interesse ciò che racconterà Luciano.

LUCIANO Pietrificatu, Rosè… de sassu… Non sapea che fà… Po’ de bottu: se ne pijo unu, porca sozza, me joco la libbertà! Sta ’ote, porca sozza, non pazzìo! Ce ne ’isse de tutt’i colori… Arrabbiatu niru. …Quandu te spunt’alla finestra, la nonna ’e Gustavo: (ne rifà le voci) Gioacchì, perché ju sci missu loco? / Sufì, ma che me st’a refrecà? …’ill’a nipotetu! /Ah… Se te pozzo ’a’ ’na mani… / Ma quale mani, Sufì … se non te mancu riggi ’ritta! (ridono) Ji, cu ju carritttu ci laoro, porca sozza, e ’sti bazzariotti, mo se spasseno pure a fà la cechetta…! Stanno tutti ecco ’ndurnu, Sufì, e viti se che ta fà ! Ma se porca sozza, non mi ju reportenu subbitu abballe, ‘sta ‘ote me comprometto addaero…!

E cuscì, escemmo fore… e ci rescujemmo… Ma ’nu livore! Ha’ voja a diji ch’era statu ’nu scherzu…

BRUNO Porca loca, che stizza… Ma facea sul serio ?

RAFFAELE No, no … Ci ’olea solu mette’ paura… J’eremo fattu ’ssu scherzu, solu pe’ veteji la faccia… E remetteje pure ju carrittu a postu… Come lo potea fà da solu ? No, no… era ’nu bbraòme…

LUCIANO E’ vero… Ma se portea ju staffile… non lo so… Mai vistu cuscì ’nguastitu…

ROSETTA Quindi, l’avea capito chi era stato ?

LUCIANO Se ll’avea capitu… E non ji servéa mancu che già avesse vistu la capoccia ’e Gustavo… Ci conoscéa…

BRUNO Porca loca… n’avete fatte, eh… (divertito)

LUCIANO E chi ju fermea Raffele ?

Raffaele divertito dice però la sua.

RAFFAELE Sinti, si… èsso la mmammoletta… Le se’, non se lle recorda mai… (a Luciano) Ma tandu pe’ ddinne una… che alla pianta ’e Micchele ci nasceeno ji carracini, chi lo facette cree, alla commare… la bbefana? (ridendo) E quant’are ce nne sete mannate loco sottu? (che indica con la mano)…Oh, quela “pianta”, era addivendata come ’nu sanduario, Bru’…Tutte a bussà alla porta ’e Micchele…Che ’na mmatina – vista la mmaleparata – caccette pure ju fucile pe’ falle scappà… Non nne potea cchiù…

BRUNO Addirittura… (e ride di gusto)

Ma per Luciano – che sorride sornione – sarebbe invece anche una buona opportunità per il vezzo di raccontare le cose a modo suo, e ci prova… (Tra l’insofferenza di Annarita che sbuffa, l’indifferenza di Bice, il sorriso di Filomena, la curiosità dei giovani, e lo spasso di Raffaele che ben conosce le “pezze” di Luciano…

SANDRINO Ah, quessa è propiu ggeniale! Ma carracini carracini… insomma, cotti e magnati, ingegné?

LUCIANO Certu, cotti e magnati… Ma qui ci sta un tuo “lontano” parente… che tè la memoria corta.. scì scì… molto corta… Sa’ che è… Mo ve la racconto io la storia de ’ssi caspita ’e carracini e la facemo finita. La vera storia! E visto che ci semo, ve racconto pure ’e Peppacciu… Che qualcunu… fa finta d’ignorà, Sandrì… D’ignorare! A propositu ’e chi se ’éa da fà pe’ ’ssi carracini. Tantu pe’ capicci… Allora…

Ma al sorriso sornione di Raffaele… si unisce l’intervento di Annarita che recide… Con evidente rammarico dei giovani…

ANNARITA Eh, no no, Lucià… basta, per carità, basta… Ecco fecemo jornu… E ci semo pure stufate de fa’ le belle statuine… No, no, basta… Ci mancheeno giustu ’i carracini, ci mancheeno… Tè tè… (e gli stende la bottiglia posta sul tavolo piuttosto irritata)

… che Luciano afferra e, a mo’ di resa, eleva con le braccia… Per poi placidamente concludere.

LUCIANO Contro la forza…se sa… la ragione / non vale… E come quindi dice don Camillo a Peppone…: cedo alla violenza. Ma la pratica non è chiusa, Sandrì… No, non è chiusa… Stai tranquillo…

ROSETTA Nooo…! (dispiaciuta mentre Sandrino sorride)

ANNARITA E scì, Rosé…Tu non ji cunusci, ma co’ ’sse storie, quissi se cci ammollano lo pa’… Non se straccano mai…

LUCIANO Mbè, non esaggeremo, su… Però… va bene cuscì… Perché è arrivato il tuo momento, Rosé…grande momento: ubi maior… e con ciò sia cosa che… immantinente… e senza più rinvii… si… festeggia! E’ pe’ questo che stemo ecco, me pare… Non è cuscì, Raffè ?

RAFFAELE Mbè… pe’ forza…Ji segnali quissi so’…

E ridacchia divertito perché ben conosce le performance dell’interlocutore…

LUCIANO Ah, questa scì, ch’è ’na notizia… Mai disperare! (mentre stappa la bottiglia)

Stappata quindi la bottiglia, con gli auguri e applausi conseguenti, la stenderà a Filomena per la mescita nei bicchieri che Annarita “finalmente” distribuirà. Mentre Luciano, avuto il suo, si disporrà per il brindisi, con tutte le intenzioni di renderlo brillante. Aria di festa.

LUCIANO …E – immantinente – per Rosetta…- che, dopo …”strenua lotta!”, mi sarà anche… vezzosa / gradita nora… – propongo e dedico…con gaudium magnum… questo – speciale… anzi …storico e scoppiettante…

Ma appena sta per elevare il bicchiere, balza dalla sedia Bice che, d’improvviso, detronizza Luciano, avviandosi disinvoltamente a prenderne il ruolo… Tutti spiazzati, ne seguiranno spaesati “l’assolo declamatorio…”; con il disappunto di Luciano in particolare che, preso alla sprovvista, va in panne… Ma se la riderà Raffaele. (per l’ambientazione all.2)

BICE BRINDISI! …felice… felicissimo brindisi… (quest’ultimo con severa fissità panoramica sul parterre mentre eleva il bicchiere che lascia tutti attoniti…)…ai diciotto anni di questa dolce, tenera fanciulla… e al suo splendido amore / che qui / consacriamo / stasera! Champagne…

LUCIANO Bicé?

Bice, vicina, lo bloccherà con la mano e a denti stretti…

BICE “Champagne!” …per questo giovane innocente amore / sì… /- come fiore di siepe / appena schiuso tra i rovi / rinverditi alla vita… – / dischiude gli occhi e canta / al nuovo sole / nell’estasi di un sogno / trapunto / di incantesimo! Ah, poter tornare…

Intanto Sandrino andrà lentamente a riposizionarsi vicino a Bice.

LUCIANO Bicé! (implorante)

BICE Zittu, tocca a mmi! …Ah, poter tornare…

Suonano alla porta. E Sandrino, nell’insofferenza di Bice, poserà quindi il bicchiere per recarsi ad aprire: è Gustavo. Da cui riceve un puffetto alla guancia.

SANDRINO Oh, raggionié…

GUSTAVO Che be…

BICE Zittu! (tagliente)

GUSTAVO lla… (meccanicamente)

Gustavo si fermerà guardandosi attorno smarrito, ricevendo occhiate, sorrisi e spallucce di “rassegnazione”; poggerà una cartella sul ripiano della credenza appena sventolata a Raffaele per poi avvicinarsi pian piano a Luciano che gli mimerà con qualche cenno la situazione; mentre Bice, con i gesti e l’enfasi della “donna fatale”, continua “liricamente” a declamare… il trionfo dell’amore, che le consentirà di rivelare un suo vecchio segreto. Davanti al solito specchio.

BICE Ah, poter tornare… agli anni di mia gioventù! Anch’io, anch’io ho amato… Ah, se amai ! (e con l’intonazione lieve e carezzevole del rimpianto) Quel giorno / gli sorrisi / mi sorrise / capì… / Poi…/ andò via…/ partì… / Per non tornare più! L’amore mi chiamava… e non lo colsi… Già, non lo colsi ! Amore, amore, assai lungi volasti dal petto mio, che fu sì caldo un giorno, anzi rovente! (dopo questo tratto leopardiano indugia e, malinconicamente assorta, adagia il bicchiere sul tavolo. E sospira) Quanti i rimpianti / e quante, negli anni le pene! /ma che ci posso fà?… (presa dalla commozione, s’interrompe, mentre Sandrino le ripropone il fazzoletto)

GLI AMICI Bicé !? (nello stupore generale)

BICE …ji vojo ancora bbene! (…gridato in pianto straziante, si rifugia sulla spalla di Sandrino, lasciando tutti esterrefatti…

Quadro plastico, mentre, con Dean Martin in “That’s amore” di Warren, si avvierà la chiusura del sipario che si riaprirà subito. Permettendo ai personaggi con i bicchieri in mano, di portarsi in ordine sparso al proscenio e brindare al pubblico. Usciranno dalle quinte gli altri che si uniranno all’applauso di Gustavo, privo di bicchiere. E il cast è completo.

F I N E

Ottobre 2005 – Rivisitato nel 2010 – e 2013 (per il film) –