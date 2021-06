NAIADI, APPROVATO ODG IN CONSIGLIO: AL VIA TAVOLO TRA COMUNE E REGIONE SU GESTIONE

PESCARA – Istituire un tavolo di lavoro tra i due enti interessati, Regione e Comune, e allo stesso tempo l’impegno della Giunta a chiedere l’affidamento della gestione del complesso sportivo in modo pluriennale,alla scadenza della nuova gestione. Questo l’ordine del giorno votato all’unanimità nel Consiglio comunale straordinario conclusosi ieri sera nel piazzale antistante Le Naiadi, e che era stato convocato per affrontare le problematiche inerenti la gestione e la riapertura dell’impianto di viale Riviera Nord.

“Il voto del Consiglio comunale sul futuro de Le Naiadi è il frutto – ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Roberto Renzetti – della perfetta sinergia tra Comune e Regione per restituire fruibilità e dignità a uno storico impianto sportivo strategico di Pescara. Da oggi si apre una nuova fase attraverso l’istituzione del Tavolo di confronto”.

“Il Comune ha avuto il merito di tenere alta l’attenzione sulla problematica de Le Naiadi – ha sottolineato nella nota il gruppo consiliare di Forza Italia attraverso il capogruppo Renzetti -, la Regione, che è la proprietaria del complesso sportivo, ha avuto la grande capacità di intercettare le sensibilità del territorio e di individuare rapidamente la via per arrivare in tempi rapidi alla riapertura delle piscine, probabilmente già per il prossimo 10 luglio. Ora abbiamo un anno di tempo per confrontarci, riflettere, studiare le carte”. Intanto nelle ultime ore, dopo l’assegnazione della gestione delle Naiadi al nuovo gruppo, si era registrata la presa di posizione della Pretuziana Sport di Teramo che ha annunciato “la presentazione di un ricorso al Tar contro l’affidamento deciso dalla Regione”.