NAIADI: BLASIOLI, “SPETTA A REGIONE DECIDERE SU GESTIONE, MA PRETENDIAMO TEMPI CERTI E IMPEGNO”

PESCARA – “La presenza del presidente Marco Marsilio alle piscine Le Naiadi, specie quando non è accompagnata da performance sportive, è sempre positiva. La struttura costituisce un patrimonio sportivo e sociale oltre che un’eccellenza per Pescara, Montesilvano e l’intero Abruzzo. Se l’intenzione è quella di andare verso la gestione affidata alla nuova società della Regione, ‘Abruzzo sport e Benessere’, ne prendiamo atto, ma occorrono passi in avanti significativi al fine di arrivare quanto prima alla riapertura delle Naiadi per tutti, non solo per i tesserati delle associazioni, ponendo così fine alla gestione ridotta da parte di Fira”.

Lo scrive, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli, del Pd.

“Lo abbiamo già affermato più volte e lo ribadiamo – aggiunge – La scelta della modalità di gestione spetta alla Giunta regionale, ed il Consiglio si è già espresso in proposito lo scorso 30 dicembre votando la legge che all’articolo 25 istituisce la nuova società. Tuttavia, resta da capire perché questa scelta non sia stata adottata subito, cioè due anni fa, prima di ricorrere alla Fira. Nessuno disconosce l’impegno sulla riapertura delle piscine a carico del bilancio regionale, e non voglio in questa sede ripercorrere tutti gli errori fatti fino ad oggi, ma resta il fatto che la modalità di gestione Fira ha precluso l’ingresso agli atleti non iscritti alle società sportive, e fuori dagli orari di affitto degli spazi acqua, comportando una perdita mensile di circa 70.000 euro al mese”.

“Queste non sono ‘fake news’ come sostiene il presidente – prosegue Blasioli -, ma dati contenuti nella delibera con cui lo scorso febbraio è stata prorogata la gestione di Fira. Siamo inoltre contenti per le associazioni che hanno potuto riprendere le proprie attività nell’impianto sportivo, ma sostenere il successo dell’operazione Fira davanti a una media di 150 accessi al giorno ci pare francamente eccessivo. Oltre tutto se nei dati forniti si parla di ‘accessi’ e non di utenti, visto che molti utenti essendo agonisti, accedono più volte alla settimana all’impianto per allenarsi e sono quindi con tutta probabilità considerati 2/3 volte nei numeri snocciolati”.

“Nella conferenza stampa di oggi pensavamo invece arrivasse quanto meno l’annuncio della costituzione della società, una data per l’approvazione della Delibera di Giunta con lo statuto, invece in questo frangente non sono stati indicati tempi certi. Abbiamo già evidenziato che la proroga di febbraio della gestione in capo Fira fino a fine anno non ci lasciava affatto tranquilli sulle tempistiche della Giunta, ma speriamo ancora di essere smentiti nell’interesse degli atleti e delle città di Pescara e Montesilvano. Quello su cui invece abbiamo perso ogni speranza è lo stanziamento dei fondi – almeno 3 milioni di euro – necessari a rimodernare l’impianto e renderlo energeticamente efficiente. Non vi è traccia all’interno della programmazione degli Fsc, ed è stato perso anche il treno del Pnrr. Oggi la scelta ricade quindi sulla esperienza di Pescara energia? E con che tempi?”.

“Sulle Naiadi servono un deciso cambio di passo, tempi certi e impegno costante. Siamo già in ritardo di quattro anni, speriamo non si perda altro tempo”, conclude.