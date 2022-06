NAIADI, GESTORE: “PISCINE APERTE CON GRUPPI ELETTROGENI”

PESCARA – “Le piscine Le Naiadi oggi sono regolarmente aperte. Abbiamo avuto nei giorni scorsi un problema con il fornitore delle utenze, ma contiamo lunedì di riprendere con l’utilizzo della corrente, visto che oggi stiamo provvedendo con i generatori di corrente”.

Così all’Ansa Domenico Narcisi, presidente della Pretuziana di Teramo, società che gestisce l’impianto di viale Riviera Nord, che fa chiarezza dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

“Oggi si sta disputando la gara di pallanuoto, si stanno disputando le gare di nuoto della Fin e domani ci sarà l’inaugurazione del Parco delle Naiadi con il primo evento. Lunedì contiamo di riprendere senza l’utilizzo dei generatori”.

Nei giorni scorsi agli utenti dell’impianto sportivo sono arrivati diversi messaggi, tramite la App usata per le prenotazioni, che hanno generato qualche confusione.

Giovedì 23 giugno alle 16:02 un primo messaggio avvisava che, “a causa di un guasto alla centrale elettrica questo pomeriggio sono sospese tutte le attività, resta utilizzabile solo la piscina olimpionica esterna alla quale si accede dall’esterno. Le attività riprenderanno regolarmente domani”.

Ieri, venerdì 24 giugno alle 10:05, un nuovo messaggio recitava: “A causa del persistere del guasto alla centrale elettrica sono sospesi i corsi fitness terra, corsi fitness acqua, nuoto libero, scuola nuoto fino alle 14.30”. Sempre ieri, 24 giugno, alle ore 19:46, gli utenti si sono visti arrivare due diversi messaggi, uno recante “le attività di fitness in acqua e in sala sono sospese, causa lavori di straordinaria manutenzione, sia venerdì 24 che sabato 25. Vi auguriamo buon weekend”, l’altro che annunciava “domani 25/6 la struttura sarà aperta regolamente solo per sala pesi e nuoto libero alla 25×10. Corsi fitness annullati”.