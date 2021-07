NAIADI, LA LEGA PESCARA REPLICA A MARSILIO E A TESTA : “NO AL PROJECT, SI’, ALLA GESTIONE PUBBLICA”

PESCARA – “Il Consiglio comunale di Pescara si è espresso per ben due volte in modo favorevole sulla gestione pubblica del complesso sportivo Le Naiadi, forse, ribadiamo forse, sfugge questo piccolo dettaglio al presidente Marco Marsilio e all’amico e consigliere regionale Guerino Testa, di FdI”.

Lo scrivono in una nota Marcello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Pescara, Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega in Consiglio comunale e regionale, e Luigi D’Eramo, segretario regionale e deputato del carroccio, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal governatore in pubblica piazza sul modus operandi della Lega.

“Noi abbiamo a cuore la risoluzione e, quindi, l’apertura del complesso natatorio a mezzo di una gestione pubblica a causa delle carenze tecnico-finanziarie del Project che, evidentemente, non sono emerse in Commissione, le questioni di casacca troveranno sistemazione in altre sedi . Grave la dichiarazione del consigliere di Fratelli d’Italia, non facciamo campagna elettorale sulla pelle dei cittadini e dei dipendenti a cui esprimiamo solidarietà piena e con cui ci relazioniamo tutti i giorni”,

“Invitiamo il presidente Marsilio a convocare un’urgente riunione di maggioranza che, nelle vesti di governatore di tutti, avrebbe già dovuto adunare per cercare una sintesi vista la posizione differente di Fratelli d’Italia, in piazza e in Assise”, concludono.