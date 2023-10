NAIADI PESCARA: CLUB ACQUATICO, “OK RIALLACCI UTENZE, IN CORSO LAVORI NELLE VASCHE”

PESCARA – Sono stati risolti tutti i problemi di riallaccio utenze, “nonostante le considerevoli difficoltà pregresse”, sono in atto lavori di sistemazione delle aree di accoglienza utenti e approntamento delle vasche, secondo il cronoprogramma dei lavori, e si attende la definizione dei primi interventi urgenti di natura strutturale.

È quanto rende noto, in relazione al complesso sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara, il nuovo gestore, il Club Aquatico Pescara, che annuncia anche la presentazione, in tempi brevi, di un’anteprima dei lavori previsti con l’aggiudicazione del bando ventennale.

Lavori grazie ai quali la nuova gestione garantirà la stabilità all’impianto e potrà investire in risorse umane ed economiche.

L’Infopoint “Le Naiadi Aqua-Village” sarà aperto sabato 7 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 8 dalle 09.00 alle 18.00. Domenica 8 dalle 10.00 alle 13.00 previsto un open day della Gollum Climbing Academy per provare gratuitamente l’arrampicata sportiva.

E per giovedì prossimo, 12 ottobre alle ore 10.00, è in programma una conferenza stampa: saranno illustrati i dettagli della gestione assegnata in via d’urgenza, che si concluderà entro il 31 dicembre 2023, e la visione del futuro delle Piscine Le Naiadi secondo la progettualità del Club Aquatico Pescara. L’Open day di tutta la struttura si terrà la prossima settimana, sabato 14 e domenica 15 ottobre.