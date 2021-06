NAIADI PESCARA, DA DOMANI PRESIDIO LAVORATORI DAVANTI PALAZZO REGIONE

PESCARA – “Al fine di sollecitare l’immediata riapertura del complesso Sportivo delle Naiadi di Pescara, anche in relazione ai risvolti insostenibili che tali ritardi stanno causando nei confronti delle maestranze e di tutta l’utenza interessata”, i sindacati hanno comunicato che da domani all’11 giugno a sostegno della mobilitazione indetta a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali di categoria, in tutti i giorni indicati, verrà organizzato un presidio dei lavoratori interessati che si svolgerà in Piazza Unione, dalle 10 alle 13 davanti al palazzo della Regione Abruzzo a Pescara.

In riferimento all’emergenza sanitaria in atto ed alle recenti misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid, lo svolgimento della manifestazione avverrà in forma statica e nel rispetto di tutte le misure di contenimento previste, e per questo saranno presenti circa 20 persone al giorno. I sindacati hanno anche chiesto un incontro con il presidente della Regione Marco Marsilio.