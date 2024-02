NAIADI PESCARA: D’INCECCO, “A BREVE RIAPERTURA, PRIORITA’ TUTELARE POSTI DI LAVORO”

PESCARA – “Qualche settimana ancora e poi le piscine Le Naiadi di Pescara potranno finalmente riaprire e lo faranno con una gestione pubblica, che la Lega ha sempre considerato la soluzione migliore, l’unica strada davvero percorribile per garantire un futuro al complesso sportivo. In Consiglio regionale, con un emendamento alla legge di stabilità sono stati stanziati un milione e 390 mila euro. Soldi che, attraverso la Finanziaria Regionale Abruzzese, consentiranno di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per l’avvio delle attività in tempi brevi e soprattutto senza più problemi”.

Così il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, sulla vicenda legata alla gestione della piscina pescarese, chiusa da settimane dopo la revoca al Club Acquatico che aveva vinto l’appalto, e oggetto di indagini da parte della procura della repubblica di Pescara.

“Le Naiadi devono tornare ad essere un vanto per il nostro litorale e riprendersi lo spazio che meritano nella vita dei pescaresi e degli abruzzesi e per questo bisogna supportare la Fira nella gestione e trovare una soluzione alle questioni ancora aperte. Lo dobbiamo ai cittadini, ai ragazzi delle associazioni sportive, costretti attualmente a fare chilometri per allenarsi, e ai lavoratori, alcuni dei quali in cassa integrazione da agosto. La loro riassunzione deve essere una priorità. Tutti quanti i posti di lavoro vanno salvaguardati”, conclude D’Incecco.