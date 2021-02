NAIADI PESCARA, D’INCECCO-DE RENZIS (LEGA): “NUOTO AGONISTICO RIPRENDE LUNEDI’ PROSSIMO”

PESCARA – “Grazie all’ intervento della Regione Abruzzo, proprietaria del complesso sportivo, e grazie al Comune di Pescara, le piscine Le Naiadi riapriranno i battenti, o meglio le vasche, lunedì 8 febbraio per gli atleti agonisti”.

Lo scrivono in una nota Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis, consiglieri regionali della Lega, che aggiungono: “Ricordiamo che l’ultimo Dpcm garantisce lo svolgimento delle attività di allenamento per gli atleti impegnati in eventi di interesse Coni e quindi la riapertura de Le Naiadi è perfettamente in linea con quanto disposto e sempre nell’osservanza delle regole igienico-sanitarie anti contagio. Siamo ben consapevoli che la gestione del complesso sportivo necessita di una definitiva inquadratura su cui stanno lavorando gli uffici preposti della Regione”.

