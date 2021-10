NAIADI PESCARA: L’IMPIANTO RIAPRE DOPO QUASI UN ANNO

PESCARA – Dopo quasi un anno di chiusura, questa mattina hanno riaperto i battenti le piscine Le Naiadi di Pescara.

Dopo la chiusura seguita all’emergenza sanitaria alla fine di ottobre 2020 e quella seguente per la nuova aggiudicazione della gestione dell’impianto, oggi i primi fortunati hanno potuto riprendere a svolgere l’attività sportiva nell’impianto di viale Riviera Nord. Come è noto, attraverso un bando pubblico le Naiadi saranno gestite dalla Asd Pretuziana Teramo che si avvarrà della collaborazione della Rari Nantes L’Aquila e della Effegiquadro di Pescara.

Massimo Pompei, amministratore unico della Pretuziana ha fatto gli onori di casa: “Gestiremo l’impianto per dodici mesi e poi vedremo quello che accadrà. Siamo comunque soddisfatti perché finalmente l’impianto riapre e si riparte. Abbiamo tanti abbonamenti con lunghe file di persone che vogliono iscriversi ai corsi e già ci sono delle società che ci hanno chiesto di disputare tornei di pallanuoto. C’è una gran voglia di tornare a fare attività sportiva alle Naiadi e far tornare l’impianto di Pescara al posto che merita”.

Al taglio del nastro della nuova gestione anche il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro.

“Non ci scordiamo che qui sono nati e hanno giocato grandi campioni della storia della pallanuoto come Di Fulvio che è oggi forse il più forte al mondo ma nel passato abbiamo avuto olimpionici come D’Altrui, Pomilio ed Estiarte. La riapertura delle piscine ‘Le Naiadi’ è una grande notizia perché permetterà a tanti sportivi di tornare a fare sport in un impianto storico”.