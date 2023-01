NAIADI PESCARA: LUNEDÌ SIT-IN LAVORATORI SOTTO ALLA REGIONE ABRUZZO

PESCARA – Il sindacato Slc Cgil e i lavoratori e collaboratori delle piscine Le Naiadi di Pescara tornano a far sentire la loro voce per il futuro dell’impianto sportivo di viale Riviera Nord e organizzano un sit-in quotidiano, dalle 9 alle 13, a partire dal prossimo 16 gennaio, davanti alla sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione.

“Al fine di sollecitare un’iniziativa pubblica, da parte della Regione Abruzzo – si legge in una nota del sindacato – tesa ad assicurare una prospettiva per il complesso Sportivo delle Naiadi di Pescara, siamo a comunicarvi che dal prossimo 16 gennaio, tutti i giorni, a sostegno della mobilitazione indetta a livello territoriale, verrà organizzato presidio dei lavoratori interessati; saranno presenti circa 10/15 persone ogni giorno”.

I sindacati vogliono conoscere dalla Regione, proprietario delle Naiadi, il futuro del centro sportivo, attualmente gestito dalla Asd Pretuziana Teramo. In estate è prevista la scadenza dell’attuale gestione e dunque si chiede alla Regione quali saranno i prossimi passi. Alle Naiadi ci sono 10 lavoratori dipendenti e una cinquantina di collaboratori sportivi. Sono circa 4mila i soci che svolgono attività sportiva nel centro che ospita tra l’altro anche le gare casalinghe del Pescara Pallanuoto militante nel campionato nazionale di serie A2 maschile.