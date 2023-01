NAIADI PESCARA, MARSILIO: “A BREVE VERIFICA FATTIBILITA’ PROJECT FINANCING”

PESCARA – “Contiamo di portare a termine, al più presto, il processo di risanamento e di rilancio delle Naiadi. Tuttavia, i tecnici del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Regione, investiti dal nuovo assessore Mario Quaglieri, hanno bisogno di un paio di settimane per verificare l’attendibilità della proposta progettuale di project financing in ordine alla questione economico-finanziaria”.

Lo ha dichiarato, questo pomeriggio, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, al termine dell’incontro che ha avuto a Pescara, nella sede della Regione, con i rappresentanti locali di alcune sigle sindacali e con i referenti sindacali dei lavoratori delle Naiadi.

“Abbiamo riavviato le procedure per portare in Giunta il provvedimento con cui approvare il progetto ma vogliamo essere sicuri che i promotori siano ancora in grado di confermare i contenuti economico-finanziari della proposta soprattutto in ordine alle garanzie fideiussorie. Vorremmo evitare brutte sorprese – ha aggiunto – soprattutto alla luce dell’aggiornamento dei prezzi dei fornitori di energia e gas. Le Naiadi sono, infatti, notoriamente un impianto energivoro ed è proprio per questo che va analizzato il piano di fattibilità del project”.

Ma la Giunta regionale ha anche un piano di riserva.

“È chiaro che puntiamo a dare continuità alla piena funzionalità di questo impianto natatorio e a dare stabilità alle prospettive dei lavoratori – ha confermato Marsilio – Sì tratta di un impianto che continua a funzionare a pieno regime e che ha chiuso solo durante il periodo del lockdown ma se, malauguratamente, non ci fossero le giuste condizioni per portare avanti il project financing, dovremmo pensare alla pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica poiché si tratta di un bene pubblico che ha anche una grande valenza sportiva e sociale”.