NAIADI PESCARA, QUAGLIERI: “AFFIDAMENTO IN URGENZA A TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO”

PESCARA – “Aver disposto una gestione emergenziale ha consentito di evitare la chiusura, potendo anche anticipare – aspetto di non poco conto – tutte le attività ricognitive e preparatorie ad una gestione ordinaria, a prescindere da chi sarà il concessionario pluriennale”.

È quanto torna a ribadire in una nota l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri.

“L’affidamento in urgenza ha il preciso scopo di evitare danni gravissimi all’interesse pubblico sotteso ad un’attività strategica per la città di Pescara e per tutta la regione. A seguito di una riunione, tenutasi lunedì scorso – riferisce l’assessore – tra Areacom e i dipartimenti regionali competenti, ieri mattina al fine di velocizzare ancor di più la ripresa delle attività, la stessa Areacom ha sottoscritto con il Club Acquatico un apposito addendum al contratto, stabilendo che le volture delle utenze saranno effettuate dal concessionario a proprio nome e che la Regione rimborserà i costi sostenuti. Un provvedimento che non è stato impugnato da nessuno e la rapida definizione della gara europea consentirà di essere consequenziali con le azioni amministrative poste in essere in emergenza”.

“L’operazione, infatti – come è noto – è svolta nelle more della procedura del bando europeo di prossima scadenza che avrà – ne sono certo – un esito positivo”, conclude Quaglieri.