NAIADI PESCARA, QUAGLIERI: APPROVATO ATTO DI INDIRIZZO PER GARA PUBBLICA

PESCARA – “La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato l’atto di indirizzo per avviare una procedura di evidenza pubblica per una gestione ventennale dell’impianto sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara”.

Lo rende noto l’assessore al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri, che precisa: “In vista dell’imminente scadenza, il 31 agosto prossimo, dell’attuale concessione – e dunque con ben quattro mesi di anticipo – in luogo del project financing si è optato di procedere ad una gara aperta a tutti, di livello europeo, per individuare un operatore solido che possa effettuare i necessari investimenti utili a garantire stabilità alle attività della struttura ed un rinnovamento della stessa, soprattutto da un punto di vista energetico”.

“L’oggettiva esigenza di considerevoli investimenti sull’impianto motivano l’opportunità di una gestione di lunga durata – evidenzia l’assessore – è noto, infatti, come i contratti di breve durata, come accaduto nelle gestioni degli ultimi anni, non permettano di capitalizzare risorse sufficienti per adeguati interventi strutturali sull’importante centro sportivo, su quale questo governo regionale ha puntato sin dal suo insediamento per identificare la miglior soluzione gestionale. L’obiettivo è stato sempre chiaro – rimarca – assicurare un futuro di piena funzionalità all’impianto che ha tutte le caratteristiche per continuare ad essere tra i più riconosciuti, se non il migliore, del centro sud Italia.

“In ragione della massima trasparenza che si intende dare all’operazione – conclude Quaglieri – le relative procedure saranno gestite dall’Aric, l’Agenzia regionale di informatica e committenza”.