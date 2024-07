NAIADI PESCARA: SOPRALLUOGO MARSILIO PER VERIFICA LAVORI, “AVANTI VERSO RIAPERTURA IMPIANTI”

PESCARA – “La scelta di investire su un gestore pubblico, che possa affrontare i notevoli costi di ristrutturazione necessari a restituire la piena funzionalità a queste storiche piscine, sta raccogliendo i suoi frutti”.

È quanto ha dichiarato stasera il presidente della Regione Marco Marsilio nel corso di un sopralluogo alle Naiadi di Pescara che gli ha permesso di incontrare i responsabili della gestione dell’impianto, con i quali ha discusso delle iniziative future volte a valorizzare ulteriormente la struttura e a promuovere lo sport a livello regionale. Inoltre, è stata l’occasione per raccogliere suggerimenti e feedback utili per migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Presenti anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il presidente di Fira Giacomo D’Ignazio. Assente l’assessore regionale al ramo Mario Quaglieri.

“È uno sforzo che l’amministrazione regionale sta portando avanti – ha spiegato Marsilio – dopo anni di colpevole abbandono di questo importante impianto sportivo, lasciato in condizioni infrastrutturali pessime, con caldaie vecchissime, malamente funzionanti, impianti trasandati, piscine che perdevano acqua. Stiamo intervenendo su tutto questo, non è facile, è costoso, ci vuole tempo e non tutti gli spazi sono ancora fruibili. Quelli che abbiamo riaperto, come la piscina scoperta, e dove si praticano anche altre discipline, come l’arrampicata sportiva, la ginnastica, sono disponibili per i cittadini e per le società sportive che hanno affittato gli spazi, seguendo e rispondendo al bando della FIRA, la finanziaria regionale che ha oggi in gestione questa struttura”.

“Andiamo avanti e speriamo presto di poter vedere riaperti tutti gli impianti – ha concluso il presidente della Regione Abruzzo – al fine di restituire la piena funzionalità a tutto il complesso sportivo delle Naiadi, che era e resta un gioiello unico in tutta Italia”.