NAIADI, POMILIO: “OK COMMISSIONE PASSO AVANTI PER PROJECT FINANCING”

PESCARA – Il parere favorevole espresso dal competente gruppo di lavoro di Regione e Fira alla fattibilità economica-finanziaria del project financing per le Naiadi di Pescara, trova il plauso di Amedeo Pomilio, al vertice della Asd Pescara 1987 che è una delle proponenti, con Esa Energia e Land Bau Srl del progetto di finanza per l’impianto di viale Riviera Nord.

“Il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica e dalla Fira non può che riempirci di soddisfazione e in questo vorrei sottolineare la lungimiranza della Regione Abruzzo che ha compreso l’ esigenza di un progetto importante, definitivo e duraturo e che possa dare stabilità al rilancio di una struttura come le Naiadi, assicurando il diritto ad agonisti ed appassionati di tornare a far sport, garantendo anche il futuro dei lavoratori. Credo che con il parere della Commissione – spiega all’Ansa Amedeo Pomilio – ci siano ora buone premesse per far sì che il project financing possa essere inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Regione. Occorre infatti che per le Naiadi ci sia una prospettiva di un impianto di qualità che consenta di far svolgere sport in sicurezza con il rispetto delle norme anti Covid 19 anche attraverso un indispensabile processo di efficientamento energetico. Quella delle ultime ore – conclude Pomilio – è una prima importante svolta verso un futuro finalmente roseo delle Naiadi”.