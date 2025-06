NAIADI: QUAGLIERI, “GRANDI EVENTI E ABBATTIMENTO COSTI”, 4 MLN PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PESCARA – Un intervento da 4 milioni di euro, garantito da Pescara Energia, società in house del Comune di Pescara, per realizzare opere utili a ridurre i costi energetici dell’intero impianto per oltre il 40 per cento della spesa attuale.

L’assessore con delega alla Sport ed al Patrimonio, Mario Quaglieri, ed il direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, hanno illustrato, questo pomeriggio, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro sportivo “Le Naiadi”, il protocollo siglato da Regione Abruzzo e Comune di Pescara per garantire l’efficientamento energetico dell’importante complesso natatorio di via della Riviera.

Erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente di Fira SpA, Giacomo D’Ignazio, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente di Pescara Energia, Giuliano Diodati, ed il direttore tecnico, Giovanni Caruso, il capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, Stefano Cianciotta.

“Il ruolo della Regione è fondamentale – evidenzia in una nota Quaglieri – anche perché è proprietaria dell’impianto. Sono stati fatti investimenti sia riguardo all’abbattimento dei costi di gestione sia per riportare i grandi eventi sportivi alle Naiadi che, senza nulla togliere nulla a nessuno, rappresentano un fiore all’occhiello di tutto lo sport natatorio abruzzese. Abbattere i costi significa quindi rivitalizzare la struttura, rinnovarla e investire sul suo futuro”.

Il protocollo d’intesa disciplina il rapporto di cooperazione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, finalizzato a perseguire l’interesse comune di garantire quanto prima e nel miglior modo possibile la fruizione del complesso sportivo natatorio “Le Naiadi” affinché la comunità di riferimento possa beneficiarne.

Nello specifico, il protocollo d’intesa ha ad oggetto l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto finalizzato alla predisposizione dei documenti necessari per l’avvio di un procedimento per l’implementazione, all’interno delle “Naiadi”, di un modello gestionale innovativo degli impianti tecnologici, già sviluppato ed operativo sul patrimonio immobiliare di competenza del Comune di Pescara.

“Bisognerà distinguere gli aspetti ludico-sportivi dalla gestione tecnica dell’energia – spiega il direttore generale della Regione, Toni Sorgi – perché ci siamo resi conto, negli anni, anche con il gestore privato, che non farlo ha creato non pochi problemi. Infatti, le Naiadi sono un impianto energivoro, quindi la gestione di questi aspetti va affidata a ditte specializzate di settore. Per questo, – ha proseguito Sorgi – chi curerà l’efficientamento energetico, sia in termini di produzione che di abbattimento dei costi, farà solo questo. Altrettanto dovrà comportarsi chi si occuperà degli eventi sportivi. Questa è la scommessa vincente”.

Infatti, la Regione, riguardo alla parte energetica, si è appoggiata alla società in house del Comune di Pescara, Pescara Energia, che ha già maturato esperienze positive nel garantire l’efficienza energetica degli edifici scolastici della città di Pescara.

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dal canto suo, ha spiegato che quando la struttura sarà interamente sostenibile e funzionale, si creeranno i presupposti affinché la sua gestione venga affidata a un’altra società in house, Abruzzo Sport e Salute, che sarà nelle condizioni di riportare l’impianto agli antichi fasti.

“Oggi è forse il giorno più importante per il complesso sportivo de Le Naiadi perché finalmente si affronta il tema cruciale, ovvero quanto costa tenere aperta la struttura. Sono certo che al termine della cura, che porteremo avanti grazie alla sinergia istituzionale tra Comune di Pescara, Pescara Energia e Regione Abruzzo, riusciremo a realizzare opere utili a ridurre i costi energetici dell’intero impianto per oltre il 40 per cento della spesa attuale. E il ringraziamento va soprattutto al governatore Marco Marsilio che ha impegnato cuore e volontà in tale attività”, sottolinea Sospiri.

“La Regione Abruzzo – ricorda Sospiri – ha incaricato una partecipata del Comune di Pescara, appunto Pescara Energia, che ha già dato prova di competenza, di progettare e stimare economicamente, e portare tali stime di costo a un Tavolo di confronto istituzionale, per affrontare il tema del totale efficientamento dei costi energetici e funzionali de Le Naiadi. Per dare un termine di paragone e per capire di cosa parliamo, pensiamo che le Naiadi, che sono un impianto magnifico, eccezionale, di grande prestigio, storia e presenza, grazie alla Fira e al presidente Marsilio, con una piscina olimpionica fruibile a 29 gradi, oggi costano più del Foro Italico. Comprendiamo che si tratta di un costo insostenibile per chiunque, non esiste sul mercato, anche in compartecipazione e alleanza, qualcuno che posa far reggere l’impianto”.

“La Regione, grazie al presidente Marsilio, al dottor Antonio Sorgi, si è assunta l’onere di far ripartire l’impianto, ora dobbiamo renderlo sostenibile per farlo stare aperto sempre e per tutti. Credo in tale operazione, parliamo di un investimento che sarà di alcuni milioni di euro, non è difficile da stimare, risorse che ci impegneremo a trovare, e sono certo che Pescara Energia velocemente rimetterà le soluzioni sul tavolo decisionale di Regione e Comune”, conclude Sospiri.