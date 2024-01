NAIADI: REGIONE PROPONE GESTIONE FIRA PER RIAPERTURA IMMEDIATA IMPIANTO

PESCARA – La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore al Bilancio ed allo Sport, Mario Quaglieri, in merito alla vicenda Naiadi, ha preso atto degli esiti contenuti nei verbali del Tavolo Tecnico.

Nello specifico, ha condiviso le ragioni di assoluta urgenza che sostengono la necessità di una ripresa delle attività nel complesso sportivo “Le Naiadi”, onde evitare il grave ammaloramento e il degrado della struttura e degli impianti in maniera irreversibile, con ogni pregiudizio in capo alla Regione Abruzzo.

Inoltre, l’esecutivo ritiene valida la soluzione proposta dal Tavolo Tecnico circa una possibile e temporanea gestione dell’impianto sportivo a cura della società FIRA – Finanziaria regionale abruzzese -, finalizzata ad una riapertura immediata e per l’esecuzione dei principali lavori d’investimento, nelle more dell’individuazione della soluzione gestionale pubblica adeguata allo scopo, e fermo restando l’assoluto rispetto della normativa e delle indicazioni procedurali descritte nei pareri sopra indicati.

La Giunta regionale ha, pertanto, incaricato la FIRA di presentare, senza ritardi, un piano previsionale rispettoso delle indicazioni emerse, documento necessario e preliminare al possibile affidamento.

Inoltre, ha demandato ad un successivo provvedimento l’approvazione del piano previsionale e dello schema di convenzione avente ad oggetto la gestione straordinaria e d’urgenza dell’impianto “Le Naiadi” alla società in house FiRA S.p.a., in cui siano disciplinate le reciproche posizioni giuridiche attive e passive, all’esito della definizione di apposito stanziamento, anche nella forma dell’anticipazione di liquidità. Si è evidenziato, infine, che sussiste in capo al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Politiche Turistiche e Sportive, nelle more dell’affidamento straordinario del complesso sportivo, la competenza alla gestione temporanea della funzionalità degli impianti del complesso stesso nonché la competenza alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione di un piano previsionale presentato da Fi.RA., anche attraverso il supporto delle altre strutture regionali competenti.

In capo al Dipartimento Risorse, sussiste, infine, la cura, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e il miglioramento dell’intero manufatto delle Naiadi, ivi comprese le pertinenze, gli impianti, le utenze, le servitù, nonché gli oneri fiscali, tributari e ambientali; lo stesso Dipartimento Risorse è incaricato di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’intervento.

Su proposta dell’assessore con delega all’Istruzione, Pietro Quaresimale, la Giunta inoltre ha ritenuto opportuno precisare quanto previsto in una precedente deliberazione stabilendo che la sede della direzione del nuovo istituto omnicomprensivo sia incardinata presso la sede dell’ex istituto comprensivo di Monteodorisio.

Tale decisione, frutto di un’attenta verifica, è scaturita dal fatto che l’istituto comprensivo di Monteodorisio ha un numero di studenti di gran lunga superiore rispetto a quello dell’Istituto Agrario di Scerni e che, inoltre, il Comune di Monteodorisio risulta avere una posizione baricentrica rispetto ai plessi derivanti dal nuovo accorpamento.

La Giunta, inoltre,