NAIADI: RIAPERTA LA PISCINA OLIMPIONICA DA 50 METRI

PESCARA – Ha riaperto oggi la vasca olimpica da 50 mt delle piscine Le Naiadi.

Dopo la riapertura dell’impianto di viale Riviera Nord e del Palapallanuoto, oggi è tornata fruibile la piscina scoperta olimpionica.

A darne conferma è l’istitore Fira Leone Valentini che fa anche il punto in vista dell’estate.

“Dopo aver riaperto a maggio l’impianto con il Palapallanuoto – ha spiegato – oggi abbiamo aggiunto un tassello importante che è la piscina olimpionica tornata a disposizione e che abbiamo abbellito all’esterno con sdraio e ombrelloni. Stiamo studiando il crono programma per le altre aperture all’interno della struttura e che ci saranno appena dopo l’estate. Mi riferisco ad altre due piscine, due palestre e una Spa. Successivamente toccherà ai campi da calcetto per fare in modo – ha concluso – che si possa far tornare agli antichi splendori Le Naiadi che sono un vanto non solo per l’Abruzzo, ma per l’intero centro sud”.