NAIADI: SOSPIRI, “A FIRA UN MILIONE E 390MILA EURO PER ADEMPIMENTI”

L’AQUILA- Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, interviene sul progetto di legge approvato pochi minuti fa dall’Assemblea Legislativa e sottolinea alcuni provvedimenti di particolare rilievo: “Somme certe, immediate e bastanti ad avviare la gestione del complesso pescarese delle Naiadi. La Regione si è sempre presa cura di questa struttura che deve tornare ad essere fiore dell’occhiello dell’atletica natatoria abruzzese. Disponiamo, con un emendamento alla legge di stabilità, 1 milione e 390 mila euro che, attraverso la Finanziaria Regionale Abruzzese, consentiranno ai gestori di porre in essere gli adempimenti necessari all’avvio dell’attività sportiva. Un capitolo da chiudere con l’intenzione di non lasciare indietro nessuno e risolvere le questioni aperte”.