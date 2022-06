NANCY PELOSI, ALLA SCOPERTA DELLE RADICI TRA ABRUZZO E MOLISE: TOUR DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA

L’AQUILA – Un tuffo alla scoperta delle proprie radici italiane, tra Abruzzo e Molise.

Venerdì la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, in visita in Italia, riceverà la cittadinanza onoraria nei paesi di origine dei suoi genitori: Montenerodomo in provincia di Chieti, che dette i natali al nonno paterno Tommaso, e Fornelli in provincia di Isernia, da cui era partito il nonno materno, Nicola Lombardi.

Due paesini rispettivamente di 700 e 1800 abitanti che per un giorno accoglieranno la terza carica della super potenza americana.

In tarda mattinata l’82enne esponente democratica, accompagnata da figlie e nipoti, sarà a Fornelli dove visiterà il borgo antico e la casa dove nacque sua madre che attualmente è abbandonata. Poi si fermerà a pranzo, prima della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, a Villa Lombardi.

Nel pomeriggio la tappa abruzzese nel Medio Sangro in cui incontrerà i figli di un cugino di secondo grado scomparso a febbraio, Anna e Fedele, insieme alle rispettive figlie Aurelia e Francesca. Poi, in piazza Benedetto Croce, ci sarà il consiglio comunale straordinario per il conferimento della seconda cittadinanza onoraria. “Cercheremo di accoglierla al meglio nella nostra semplicità”, ha promesso il sindaco, Angelo Piccoli.