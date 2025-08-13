CASTEL DI SANGRO – “Abbiamo raggiunto un grande obiettivo. È un piacere straordinario averti con noi a Castel di Sangro per il secondo anno e vorrei complimentarmi per questa attività di preparazione che stai portando avanti, ma anche per la pazienza nel concedere ai tanti tifosi la tua squadra. In bocca al lupo per tutto”.

Così il sindaco di Castel di Sangro (L’Aquila), Angelo Caruso, rivolgendosi a mister Antonio Conte nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Teatro “Tosti”, nell’ambito degli appuntamenti del ritiro abruzzese del Napoli Calcio.

Il ritiro abruzzese degli azzurri si concluderà domani, alle 18, con l’ultima amichevole precampionato allo stadio “Patini” contro l’Olympiakos.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Conte si è detto soddisfatto delle infrastrutture abruzzesi messe a disposizione dalla società: “Da un punto di vista lavorativo – ha spiegato il mister – siamo molto contenti. Le strutture sono ottime, perché avere a disposizione una palestra esterna, un campo centrale e altri due campi, uno che utilizziamo per i lavori più fisici e l’altro per quando vogliamo essere ‘più coperti’ ci da’ la possibilità di avere tutto ciò di cui necessitiamo”.

Conte ha poi sottolineato l’importanza della vicinanza con Napoli: “Abbiamo un pizzico di orgoglio e di soddisfazione nell’essere seguiti in maniera così numerosa da un popolo così passionale. Averli vicino ci trasmette tanta energia positiva”.