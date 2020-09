NAPOLI A CASTEL DI SANGRO: GRAVINA, “RITIRO ECCEZIONALE VEICOLO DI PROMOZIONE”

PESCARA – “Credo ci sia un contratto di sei anni e quindi sarà ripetuto. La cosa straordinaria è quella idea progettuale e quello che il calcio ha una grande dimensione. Quando valorizzi la dimensione sociale e quando il calcio lo utilizzi non solo per la sua dimensione economica ma sopratutto come grande veicolo per lo sviluppo di un territorio i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Così ieri sera a Pescara ad un evento su D’Annunzio, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul recente ritiro del Napoli in Abruzzo a Castel di Sangro (L’Aquila) dove Gravina fu presidente del Castello dei miracoli arrivato fino alla serie B.

Ritiro, quello della squadra campana, fortemente voluto dalla Regione Abruzzo è caratterizzato da un tutto esaurito nei centri montani dell’Alto Sangro.

