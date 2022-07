NAPOLI A CASTEL DI SANGRO, PRESUNTO DANNO ERARIALE: CARUSO, “AMAREGGIATO, SI FA MALE AD ABRUZZO”

CASTEL DI SANGRO – “Sono davvero meravigliato di questa vicenda, parliamo di un accordo, di un’operazione che sta portando vantaggi enormi sul territorio solo dell’Alto Sandro ed è in continua evoluzione. Il Napoli calcio ha 80 milioni di tifosi, non so se rendo l’idea”

Così il sindaco di Castel di Sangro, e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, commenta l’inchiesta della Procura della Corte dei Conti dell’Aquila sullo stanziamento di 6 milioni più iva per ospitare per sei anni, rinnovabili per altri sei, a partire dal 2020, il Napoli calcio per il ritiro precampionato a Castel di Sangro.

I magistrati contabili contestano un presunto danno nell’ambito di una inchiesta scattata nell’ottobre del 2020 in seguito ad un esposto dell’allora capogruppo del M5S, Sara Marcozzi, ora Insieme per il futuro, che con il Pd hanno polemizzato a lungo con la maggioranza di centrodestra guidata da Marco Marsilio, di Fdi, bocciando la decisione sia in termini politici sia in termini di procedura amministrativa.

Sotto indagine sono finite le cinque persone che hanno firmato lo schema di convenzione approvato poi dalla Giunta regionale il 6 luglio 2020, l’allora assessore al turismo Mauro Febbo, ora capogruppo di Forza Italia, l’assessore al Bilancio Guido Liris, di Fdi, e poi tre dirigenti regionali: il capo Dipartimento Turismo, Germano De Sanctis, Luigia Calcalario e Giuseppe Di Fabrizio.

Gli indagati hanno già inviato un dossier di controdeduzioni, in cui si assicura della bontà e convenienza dell’operazione.

Aggiunge Caruso, “il mio Comune contribuisce con 300 mila euro, e le entrate tributarie hanno ampiamente compensato questo esborso grazie alla crescita esponenziale delle presenze turistiche del giro d’affari che si è generato grazie alla presenza del Napoli. E abbiamo ogni estate centinaia di giornalisti che vengono qui a non parlare certo della luna e del sole, ma del Napoli e del territorio che lo ospita, con uno straordinario ritorno di immagine”.

Conclude amareggiato, riferendosi a Sara Marcozzi e chi esulta per l’indagine dei giudici contabili.

“Se vogliamo fermare l’Abruzzo questa è la strada giusta. Chi si è rivolto alla Corte dei Conti evidentemente animato da avversione e pregiudizio, e’ forse perché non e’ capace a combattere nelle sedi opportune, quelle politiche”