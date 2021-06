CASTEL DI SANGRO – Fioccano le prenotazioni negli alberghi dell’Alto Sangro ma soprattutto sono le case l’oggetto del desiderio dei tifosi del Napoli per assistere al ritiro della squadra partenopea che si svolgerà tra Rivisondoli e Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto.

È diventata un’impresa trovare case sfitte, tanto che il costo per il mese di agosto è già lievitato del 30% rispetto al listino tradizionale.

“Ci aspettiamo un consistente incremento di presenze rispetto allo scorso anno – afferma il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – anche in prospettiva dell’allentamento ulteriore delle prescrizioni che dovrebbe arrivare nel mese di agosto, per quanto riguarda le presenze del pubblico nelle manifestazioni all’aperto, nei concerti e appunto negli eventi sportivi. Rispetto alle mille persone presenti lo scorso anno, pensiamo di portare oltre 5 mila tifosi sia negli allenamenti quotidiani che nelle prime uscite ufficiali della squadra. L’effetto è già palpabile con la caccia alle prenotazioni negli alberghi del comprensorio”.

“Quest’anno abbiamo ritenuto più opportuno coinvolgere l’intero territorio anche con l’obiettivo di decongestionare la zona turistico-sportiva attorno allo stadio Patini – precisa il sindaco di Castel di Sangro – zona che lo scorso anno è andata in sofferenza per i controlli troppo rigidi adottati dalle forze dell’ordine per tenere lontani tifosi e curiosi dai luoghi dve alloggiavano i calciatori. Con la scelta di spostare la squadra in un albergo di Rivisondoli si renderanno più fruibili tutte le strutture turistiche presenti nel comprensorio”.