CASTEL DI SANGRO – Il Napoli è giunto a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, per la seconda parte del suo ritiro estivo.

La squadra azzurra è stata accolta da moltissimi tifosi che aspettano l’esordio dei campioni d’Italia in programma oggi alle 17.30 allo stadio Patini in occasione del primo allenamento.

Intanto, il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, ha annunciato: “Per il sesto anno consecutivo, il Napoli Calcio è in Abruzzo per il ritiro estivo pre-campionato. Una collaborazione che continuerà per i prossimi sei anni. La società ha già da mesi comunicato l’esercizio dell’opzione per il rinnovo della convenzione. La Regione Abruzzo è orgogliosa di essere stata nuovamente scelta dai Campioni d’Italia per la loro preparazione, dimostrazione della qualità delle infrastrutture sportive e ricettive del territorio. Una collaborazione di reciproca soddisfazione, che per la Regione Abruzzo rappresenta un redditizio investimento di promozione turistica e di marketing territoriale”.

Il Napoli, visto il forte afflusso dei tifosi azzurri nella località abruzzese, ha anche organizzato due nuove amichevoli di preparazione per la nuova stagione, che vedranno gli azzurri in campo il 4 agosto alle 10 del mattino contro la Casertana e il 10 agosto, sempre alle ore 10, contro il Sorrento.

Il club azzurro annuncia anche che l’amichevole con l’Olympiacos, inizialmente prevista per le ore 20 di giovedì 14 agosto, è stata anticipata alle ore 18 dello stesso giorno. Le altre due amichevoli già previste restano quelle con il Brest del 3 agosto alle 19 e con il Girona il 9 agosto alle 19.

Il ritiro in Abruzzo finirà il 14 agosto, con il Napoli che poi preparerà a Castel Volturno l’esordio di campionato il 23 agosto a Sassuolo.