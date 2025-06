NAPOLI – “Siamo felici di poter ospitare ancora una volta il ritiro estivo del Napoli Calcio sulle montagne d’Abruzzo, a Castel di Sangro. Una storia iniziata quasi per caso, per necessità è diventata negli anni una tradizione vincente”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi a Napoli, nella prestigiosa sede di Palazzo Petrucci, alla conferenza di presentazione del sesto ritiro consecutivo del club partenopeo in Abruzzo, alla presenza, tra gli altri, del presidente Aurelio De Laurentiis, del sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Il ritiro si svolgerà dal 30 luglio al 14 agosto 2025, e coinvolgerà ancora una volta il comprensorio dell’Alto Sangro.

“Dal Trentino all’Abruzzo – ha proseguito Marsilio – il Napoli ha trovato una seconda casa ideale per completare la preparazione in altura, potendo contare su infrastrutture sportive di altissimo livello e su un’accoglienza entusiasta da parte dei nostri territori, a partire dal comprensorio dell’Alto Sangro”.

Il presidente ha poi evidenziato l’impatto positivo dell’evento sul turismo locale: “La scorsa settimana il 90% delle disponibilità ricettive era già stato prenotato: ci attendiamo oltre 100mila presenze anche quest’anno. Sarà un’altra estate indimenticabile all’insegna del grande sport e della festa, con amichevoli di lusso e tifosi provenienti da tutta Italia e dal mondo”.

Rivolgendosi infine a De Laurentiis, Marsilio ha lanciato un augurio: “L’anno scorso da Castel di Sangro è partita la cavalcata dello scudetto. Quest’anno ci affidiamo alla forza del Napoli per espugnare anche l’Europa: l’Italia ha bisogno di una squadra competitiva in Champions League e speriamo che sia la volta buona per rompere anche questo tabù”.