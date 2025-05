NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA: CARUSO, ” CASTEL DI SANGRO CITTA’ DELLO SPORT E TERRA DI SCUDETTI”

CASTEL DI SANGRO – “Battendo per 2-0 il Cagliari nell’ultima giornata di campionato, ieri il Napoli si è laureato Campione d’Italia per la quarta volta nella sua secolare storia. Una storia, quella del prestigioso club partenopeo, che negli ultimi cinque anni è indissolubilmente legata a quella del nostro territorio, che può fregiarsi di aver condiviso la gioia di due dei quattro scudetti azzurri”.

Così il sindaco di Castel di Sangro (L’Aquila) e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, all’indomani della vittoria del Napoli, che battendo il Cagliari ha conquistato il suo quarto scudetto.

“Sappiamo cosa significa vincere insieme al Napoli”, ha commentato Caruso. “Dal 2020, in piena pandemia Covid, il club del patron Aurelio De Laurentiis, al quale vanno gli auguri per il suo 76esimo compleanno, ha scelto di preparare la stagione a Castel di Sangro: una sfida autentica, con lo stadio ‘Teofilo Patini’ primo impianto in Italia ad aprire ai tifosi per gli allenamenti estivi. Da lì è iniziato un percorso straordinario – ha proseguito il primo cittadino – Un percorso che ha visto crescere l’entusiasmo anno dopo anno, fino al trionfo del 2023 con il terzo scudetto, a 33 anni di distanza dal precedente, e ora con il quarto, conquistato grazie alla determinazione della società e del nuovo corso guidato da mister Antonio Conte“.

“La festa è esplosa allo stadio ‘Maradona’ e nelle piazze della città partenopea, ma anche nella nostra città, ormai legata a doppio filo alle vicende azzurre. Castel di Sangro si conferma non solo Città dello Sport, ma anche un amuleto per i traguardi sportivi di personalità e club sportivi ed è pronta ad accogliere nuovamente il Napoli e i suoi splendidi tifosi la prossima estate, per un rapporto destinato a durare ancora a lungo”.