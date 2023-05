NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA: DOMANI NUOVA FESTA A CASTEL DI SANGRO

CASTEL DI SANGRO – Scoppia la Napolimania e Castel Di Sangro (L’Aquila) bissa la festa per i campioni d’Italia che si svolgerà domani, 7 maggio.

Il capoluogo sangrino si veste di azzurro, in attesa di riabbracciare la squadra di Spalletti che tornerà in ritiro la prossima estate con il tricolore cucito sulla maglia.

L’evento, organizzato dal Napoli Club col patrocinio del Comune, prevede dalle ore 19 il ritrovo in piazza Plebiscito per il corteo-sfilata per le vie cittadine.

Alle ore 19.30 seguirà il flash-mob curato dall’associazione Asd Naturalmente Trekking con le ballerine guidate da Katjana Pacella, che si esibiranno in un vero e proprio spettacolo per omaggiare lo scudetto del Napoli.

Alle 21 spettacolo di fuochi pirotecnici che tutti i partecipanti potranno ammirare direttamente dalla piazza centrale di Castel Di Sangro. All’evento parteciperà anche una delegazione del Napoli Club di Sulmona che seguirà la gara in programma tra Napoli a Fiorentina allo stadio Maradona – in programma alle 18 – assieme al sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso.