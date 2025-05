NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA: MARSILIO, “ORGOGLIOSI DI OSPITARE IL LORO RITIRO, 15MILA TIFOSI ATTESI”

CASTEL DI SANGRO – “Il Napoli è campione d’Italia per la seconda volta in tre anni, e l’Abruzzo è fiero di condividere questa storia di successo. Siamo orgogliosi del fatto che i campioni d’Italia abbiano eletto la terra d’Abruzzo, le sue montagne e i suoi impianti sportivi come sede del ritiro estivo pre-campionato”.

Lo afferma il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi.

“E’ la dimostrazione che l’Abruzzo è una destinazione di altissimo livello: che gli alberghi, i servizi commerciali e di ristorazione, i campi sportivi e le condizioni climatiche garantiscono la massima qualità per chi cerca il meglio, alla pari delle più blasonate destinazioni montane dolomitiche e alpine. Attendiamo i campioni a braccia aperte nel ritiro che si terrà tra fine luglio e inizi di agosto a Castel di Sangro, e insieme a loro prevediamo di ospitare 150.000 presenze di tifosi e appassionati, che animeranno e arricchiranno la nostra terra, con un ritorno economico ‘n’ volte superiore all’investimento fatto per garantire la presenza della squadra”.

“Un investimento lungimirante e ambizioso, che ha fatto bene al Napoli e benissimo all’Abruzzo. Complimenti al Napoli calcio, con l’augurio che se lo scorso anno il ritiro ha messo le basi per la riconquista dello scudetto, il prossimo sia il punto di partenza per l’assalto alla Champions!”, conclude Marsilio.