NAPOLI – “L’Abruzzo e Castel di Sangro si preparano a tingersi di azzurro con oltre 200 mila presenze attese. Dopo l’entusiasmante stagione che ha visto il Napoli tornare al vertice del calcio italiano, la squadra partenopea farà nuovamente tappa in Alto Sangro per la seconda fase del ritiro estivo precampionato, in programma dal 30 luglio al 14 agosto 2025”.

La presentazione ufficiale si è tenuta oggi a Napoli, nella cornice di Palazzo Petrucci, alla presenza del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

Per il sesto anno consecutivo, la cittadina abruzzese ospiterà il Napoli presso lo Stadio Teofilo Patini, dove sono previsti allenamenti quotidiani, tre amichevoli internazionali ed eventi aperti al pubblico, tra cui conferenze stampa e incontri con i tifosi.

“Castel di Sangro è orgogliosa di ospitare nuovamente il ritiro estivo del Napoli – ha dichiarato il sindaco Caruso – Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il nostro territorio e rafforzare il legame tra sport e comunità. Siamo pronti ad accogliere i tifosi azzurri con l’entusiasmo e l’ospitalità che ci contraddistinguono”.

Nel corso dell’incontro è poi andato in scena un “siparietto” tra il sindaco Caruso e il presidente De Laurentiis. Caruso ha voluto omaggiare il patron azzurro e gli altri relatori con una ampolla di acqua del Sangro portafortuna e una pergamena per De Laurentiis, che riporta una poesia dedicata proprio a lui, evocando quel celebre episodio in cui De Laurentiis venne bagnato con dell’acqua allo stadio Patini durante un allenamento del Napoli.

De Laurentiis, sorridendo, ha ringraziato il sindaco, ricordando come quell’episodio sia diventato un gesto quasi scaramantico, ma anche simbolo di legame profondo tra Napoli e Castel di Sangro.

Il ritiro di fatto è, come ribadito da Caruso e De Laurentiis in conferenza stampa, “una conferma importante per una collaborazione che, anno dopo anno, ha saputo unire grandi eventi sportivi e valorizzazione del territorio, facendo del ritiro in Abruzzo un appuntamento atteso da migliaia di tifosi”.