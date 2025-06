NAPOLI: SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.6, EPICENTRO BACOLI, GENTE IN STRADA

NAPOLI – Forte terremoto a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47 di oggi, magnitudo 4.6 scala Richter.

La scossa – dicono gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia – ha avuto epicentro a Bacoli, nella zona del castello di Baia a 5 km sotto il livello del suolo ed è stata distintamente avvertita a Napoli e provincia.

Si tratta della scossa di terremoto con la magnitudo più forte degli ultimi 40 anni. Evento tellurico dall’analoga magnitudo si era verificato il 13 marzo scorso. Subito dopo il sisma 4.6 c’è stata una replica di meno potente, magnitudo 2.2, analogo epicentro, 4 km di profondità. Per questo motivo l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico.

Grosso spavento in zona, persone si sono riversate in strade. In alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente è stato invitato a lasciare gli istituti. Una delle scuole è il “Righi” a viale Kennedy a Fuorigrotta. La Prefettura di Napoli ha attivato i meccanismi di crisi e raccordo coi comuni interessati. La Protezione civile riferisce che non sono segnalati danni a persone o cose, stessa linea dei Vigili del Fuoco di Napoli.