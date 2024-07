NASCE A CUGNOLI LA BANCA DEL TEMPO INTERNAZIONALE DOPO UN INCONTRO A PALAZZO TINOZZI

CUGNOLI – Monika Bodera, polacca, dopo aver vissuto 22 anni in Inghilterra si è stabilita da due e mezzo nel borgo di Cugnoli (Pescara). L’esperienza professionale di Monika da Londra include l’organizzazione di eventi per clienti aziendali e diplomatici, marketing e reclutamento internazionale.

Tuttavia, Monika si è trasferita in Abruzzo con l’idea di sviluppare i suoi ritiri e le sue esperienze imprenditoriali poiché si è innamorata della bellezza naturale della regione. Attualmente è impegnata nella creazione di un hub di eco-società con un centro di neuro-diversità e nel sostegno al turismo in Abruzzo. Ed in questo ambito a Cugnoli dove ora vive si è fatta promotrice di un’iniziativa molto interessante. Dopo aver lanciato un appello sui social ha riunito gli stranieri che vivono nei comuni limitrofi al fine di creare una rete comune di persone nella quale ciascuno possa mettere a disposizione per quanto possibile il proprio tempo, le proprie idee, capacità e hobby al fine di sostenersi vicendevolmente. Quella che Monika si propone di creare è una sorta di “Banca del Tempo internazionale” dove cittadini stranieri che hanno scelto la nostra Regione per vivere stabilmente o periodicamente possano dare e ricevere appoggio sia tra loro che tra i cittadini del luogo.

L’iniziativa ha riscosso successo: numerosi gli intervenuti di varie nazionalità che hanno condiviso un primo momento di incontro nella splendida cornice della sede Comunale, Palazzo Tinozzi. Dichiara Monika Bodera descrive i suoi obiettivi: “Lavoriamo sempre di più online e creiamo connessioni nel mondo digitale, ma gli incontri in presenza sono al centro di tutte le comunità. Ho scelto di collaborare con il Comune di Cugnoli non solo perché questa è casa mia, ma soprattutto a causa delle somiglianze nelle nostre visioni di rilanciare il villaggio e aprirlo ad altre persone che portano l’energia e il dinamismo da condividere con i residenti locali e non solo, ho creato in Abruzzo un’associazione internazionale per incontri online e offline per scambiare idee, contatti, sviluppare iniziative imprenditoriali, hobby e trarre vantaggio dalle competenze di marketing, promozione e del mondo reale che porto in associazione con altri esperti.”

Dichiara Lanfranco Chiola, Vice Sindaco del Comune di Cugnoli e Coordinatore dei Comuni dell’Area Omogenea 5 del Cratere Sismico: “Come Amministrazione Comunale abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Monika di creare nel nostro Borgo una rete di stranieri che creino connessioni e scambi di attitudini, capacità ed amicizie. È per noi un’occasione non solo per far conoscere Cugnoli ma anche per creare qui un centro vivo di idee e progetti che renda il territorio dinamico ed aperto. È questo un ulteriore tassello del processo di “ricostruzione” immateriale al quale stiamo lavorando da tempo per fare in modo che i nostri Borghi prima colpiti dal Sisma e poi ricostruiti, non vadano incontro allo spopolamento ma restino vivi e pulsanti. Ed iniziative come quella di Monika dimostrano come la collaborazione tra pubblico e privato sia un momento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato”.