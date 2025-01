NASCE A GIULIANOVA IL CENTRO DI RIFERIMENTO PER BAMBINI E GIOVANI AFFETTI DA SINDROME DI PANS

GIULIANOVA – Sarà il Poliambulatorio D’Archivio di Giulianova (Teramo) ad ospitare dai primi di febbraio alcuni specialisti per effettuare diagnosi e trattamenti multidisciplinari per bambini e giovani adulti affetti da Pans/Pandas, sindromi ancora poco conosciute nel nostro Paese e per le quali le famiglie italiane attendono il riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

L’importante realizzazione si deve alla sensibilità del dottor Claudio D’Archivio, direttore scientifico e fondatore dell’omonimo Gruppo Medico, che ha recepito una speranzosa richiesta della giuliese Donatella Savini, organizzatrice del convegno “Sindrome Pans/Pandas. Se la riconosci la curi” tenutosi a Giulianova lo scorso 30 novembre e la quale solo dopo 14 anni è riuscita ad ottenere per suo figlio una diagnosi Pans/Pandas e cure efficaci grazie ad alcuni medici italiani esperti, conosciuti purtroppo solo di recente.

Il Poliambulatorio del Gruppo Medico D’Archivio di Giulianova è pertanto destinato a diventare un importante riferimento per il Centro-Sud Italia in cui poter affrontare le patologie rare denominate Pans/Pandas.