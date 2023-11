NASCE A LANCIANO L’ASSOCIAZIONE “CITTA’ E TERRITORIO”: DOMANI INCONTRO CON D’AMICO A FARA S. MARTINO

LANCIANO – Un occhio al territorio e un occhio alla città. Due occhi per la politica. Con queste premesse si è costituita a Lanciano (Chieti) l’associazione “Città e territorio”. Obiettivi: fare squadra, fare sinergia fra territorio e cittadini. La politica come sapere e come servizio per individuare i bisogni del territorio e realizzarli. Non solo nero su bianco ma nei fatti, nelle opere concrete.

L’associazione è nata come punto incontro tra appassionati di politica, cittadini, di tutte le estrazioni sociali con al centro della propria azione il territorio. Attraverso un sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, l’associazione vuole promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa dell’area frentana, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza.

È aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività. Fra i primi iscritti ci sono Giulia Napolitano (presidente), Carmine Paolini, Pietro Giustiniano, Vincenzo Candeloro, Claudia Masciano, Eugenio Natale, Alessandro Giangiulio.

Ma sono in tanti in questi giorni a richiedere di aderire all’associazione sia a Lanciano che dai paesi limitrofi per poter contribuire a rendere parte attiva un territorio dimenticato dalla politica.

La prima uscita pubblica dell’associazione ci sarà sabato 11 novembre a Fara San Martino (Chieti) (ore 17.30, sala consiliare) con un dibattito-confronto con il candidato del Centro-sinistra Luciano D’Amico e amministratori, cittadini per presentare problemi delle aree interne e sostegno per la prossima campagna elettorale. Sarà anche l’occasione per individuare un candidato che possa rappresentare le istanze del territorio del Sangro Aventino.