NASCE A L’AQUILA IL PRIMO CENTRO DI PADEL, INAUGURATI DUE CAMPI AD AREA SPORT MONTICCHIO

L’AQUILA – Sbarca all’Aquila, per la verità in ritardo rispetto alle altre maggiori città abruzzesi, il padel, uno sport molto vicino al tennis che da emergente sta diventando sempre più una realtà tra gli sportivi: il primo centro entra in funzione nella struttura Area Sport, nella frazione di Monticchio, con l’ inaugurazione, nel pomeriggio, di due campi, di ultima generazione.

Per ora saranno coperti, con la bella stagione saranno aperti nelle parti laterali. A breve ne saranno a disposizione altri due, uno completamente all’aperto, l’altro coperto. Ad Area sport lavoreranno due maestri di livello, Stefano Laurenzi e Alberto Dionisi, “due professionisti del settore”, sia per giocare, sia per dare lezioni.

Con l’arrivo del padel si completa l’offerta di un complesso sportivo polivalente tra i più frequentati del territorio aquilano. Protagonista dell’investimento in una terra colpita dal terremoto del 2009 e in piena emergenza coronavirus l’imprenditore Danilo Valloni, fondatore e proprietario della struttura sportiva: “abbiamo inaugurato due campi di ultima generazione, con barriere in vetroresina, molto più sicuri e meno invasivi di quelli in ferro che venivano installati finora – spiega Valloni – È un progetto curato da Italgreeen, azienda leader del settore, tra breve, vista la forte richiesta, ne apriremo altri due, sempre con le stesse caratteristiche innovative”.

Valloni sottolinea che “dopo venti anni siamo ancora molto motivati a migliorare il nostro complesso sportivo. E questo nonostante le difficoltà del momento legate alla pandemia. Il padel – continua l’imprenditore – è ormai una realtà, ha molti praticanti essendo una disciplina accessibile a tutti e molto semplice. Il padel è sostanzialmente simile al tennis, con le racchette che assomigliano ad una padella. Abbiamo colmato una piccola lacuna visto che all’Aquila ancora mancavano campi di padel. E dalle prime avvisaglie si registra già un grosso interesse”.

Le prime partite, con i due maestri protagonisti, si sono svolte nel pomeriggio.

