NASCE ‘ABRUZZO POST’, IL PRIMO GIORNALE DELL’ERA MODERNA CON SEDE A ROCCARASO

ROCCARASO – Il prossimo 20 novembre andrà on-line il quotidiano “Abruzzo Post” voluto dall’associazione Roccaraso Futura.

Il primo giornale dell’era moderna che ha sede a Roccaraso, uno dei centri turistici più importanti dell’Italia centrale.

“Un passo importante per noi – spiega Alessandro Amicone, editore del giornale e presidente dell’associazione Roccaraso Futura – perché ancora di più vogliamo creare un ponte tra la nostra città, le nostre eccellenze, il nostro comprensorio e tutta la Regione. Il periodo è difficile, ma proprio in questi momenti che occorre stringere i denti e tirare fuori il meglio di ognuno di noi”.

“Un giornale, “Abruzzo post”, – aggiunge Amicone – che avrà come direttore responsabile Gianluca Scarnicci giornalista professionista e da anni impegnato nel sociale a livello nazionale e, cosa che non guasta, di origini abruzzesi e più precisamente di Marana di Montereale (AQ). Ma non solo lui, tra gli altri, Orazio La Rocca per il Vaticano e il mondo cattolico, Dante D’Elpidio per l’economia, Francesco Russo per il mondo della salute e Matteo Guerrini per il sociale”.

“Un quotidiano on-line- prosegue Amicone – che avrà come rubriche di punta dalla Regione, dalle province, dalle diocesi, Turismo e cultura, Scuola e giovani e l’Economia”.

“Un giornale – conclude Amicone – che guarda all’Abruzzo con un’apertura nazionale soprattutto sui temi sociali, economici e culturali”.

