L’AQUILA – Svolta nel campo delle energie rinnovabili a servizio delle imprese industriali in Abruzzo: è nata ARAP ENERGIA Srl, società mista pubblico-privata controllata dalla Regione, attraverso l’Azienda Regionale per le Attività Produttive (ARAP), che avrà il compito di produrre e distribuire energia verde al sistema produttivo abruzzese.

Alla costituzione dal sodalizio, una NewCo, si è giunti al termine del percorso di definizione della gara pubblica indetta dalla stessa Arap, che ha portato alla individuazione del socio di minoranza nella Blunova One Srl, società del gruppo pescarese Carlo Maresca Spa, player di livello nazionale presente nelle rinnovabili da oltre 10 anni con investimenti per oltre mezzo miliardo di euro: si tratta di un Gruppo che ha sviluppato e realizzato sul territorio italiano circa 500 MW di impianti eolici e fotovoltaici, risultando nel 2023 il primo operatore italiano nel settore delle installazioni fotovoltaiche “utility scale” con oltre 180 MWp costruiti ed allacciati in rete.

A sottoscrivere l’atto costitutivo, nella giornata di ieri, il presidente di ARAP, Giuseppe Savini, e il rappresentante legale della Blunova One Srl, Fabio Maresca. Nella stessa occasione è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà guidare ARAP ENERGIA Srl.

Alla guida della società sono stati nominati l’avvocato abruzzese Antony Aliano nel ruolo di presidente del CdA, ed Emanuele Mainardi, come amministratore delegato: gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono Domenico Di Meo, Daniela Nobilio e Carolina Vitulli.

Per il presidente della Regione, Marco Marsilio, “Con ARAP ENERGIA aggiungiamo un altro tassello allo sforzo di ammodernamento infrastrutturale della Regione, principale obiettivo della mia Giunta in questi ultimi cinque anni. L’adeguamento delle reti stradali e ferroviarie, le infrastrutture portuali e aeroportuali ed ora l’energia sono i temi a cui abbiamo lavorato e stiamo quotidianamente lavorando, ottenendo risultati mai raggiunti prima in Abruzzo. Auguro buon lavoro agli amministratori e ai dirigenti di ARAP ENERGIA, affinché possano realizzare quell’ambizioso piano di investimenti che si sono dati al fine di rendere le aree industriali abruzzesi sostenibili dal punto di vista industriale e ambientale”.

Chiara la linea della NewCo: nei prossimi due anni ha in programma interventi che porteranno alla creazione di diversi parchi fotovoltaici nei nuclei industriali abruzzesi di competenza di ARAP per complessivi 100 Megawatt, investimenti per oltre 100 milioni di euro e, tra i servizi innovativi, la fornitura a prezzi vantaggiosi di energia per le attività di ARAP e dei suoi impianti di depurazione e trattamento delle acque. In sostanza, tutte le imprese del territorio regionale avranno da oggi un partner pubblico attraverso cui soddisfare la loro domanda di energia verde, con sicuri benefici in termini di riduzione dei costi e delle emissioni di gas serra.

“Abbiamo vinto una sfida importante per il futuro – afferma il presidente Savini -. Una sfida in cui abbiamo creduto tutti, dalla Direzione Generale di ARAP, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta e al Consiglio regionale abruzzesi. Ora inizia un percorso pieno di impegno, con la consapevolezza che ARAP ENERGIA ha tutte le carte in regola per diventare uno dei maggiori protagonisti nel campo delle rinnovabili nella nostra Regione. Il nostro obiettivo è quello di superare ampiamente il traguardo della produzione di 100 megawatt”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Dg di Arap Antonio Morgante: “Da tempo abbiamo intrapreso un percorso serio e convinto nel campo delle energie rinnovabili. Dal fotovoltaico all’idrogeno, sino ai servizi relativi all’efficientamento energetico, convinti più che mai che le aree industriali di nostra competenza possano continuare ad esistere e a diventare sempre più attrattive solo se ARAP sarà anche in grado di fornire opportunità e occasioni nel campo dell’energia. Un servizio nuovo questo dell’energia che mettiamo a disposizione delle imprese, adempiendo pienamente ai nostri compiti istituzionali. Sono in dovere di ringraziare sentitamente tutti coloro i quali in ARAP hanno intensamente e proficuamente lavorato al progetto: senza la loro spiccata professionalità e senza la loro convinzione sul progetto, non avremmo mai raggiunto questo importante traguardo per ARAP e per l’Abruzzo intero”.