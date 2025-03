NASCE CONCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI ABRUZZO: STRONATI, “PRESERVARE DIGNITA’ LAVORO E IMPRESE SANE”

L’AQUILA – Nasce Confcooperative Lavoro e Servizi Abruzzo. “Un grande momento, sono particolarmente soddisfatto della costruzione della federazione regionale”: così scrive in una nota il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Massimo Stronati, dopo l’evento di costituzione andato in scena a palazzo Zordan, sede dell’Università dell’Aquila.

“Dobbiamo preservare il lavoro dignitoso e la cooperazione sana tra economia sociale di mercato e regole”, ha affermato con il suo intervento nel corso dei lavori del convegno che ha preceduto la costituzione della Federazione regionale, “il ruolo e il contributo della cooperazione di lavoro nel sistema economico abruzzese. L’economia sociale come leva di sviluppo per il territorio”.

“Il Governo incentivi la capitalizzazione delle cooperative studiando strumenti idonei ed efficaci”.

“Lavoro e contrattazione collettiva – ha proseguito Stronati – siano al centro di una attenzione responsabile, degli operatori economici e delle organizzazioni sindacali, con la consapevolezza di guardare allo sviluppo del nostro Paese”.

Il Presidente Stronati ha infine esortato le Stazioni Appaltanti a non tenere conto di forme contrattuali non regolari: “Basta a contratti tra organizzazioni datoriali e sindacati non rappresentativi, basta ad una dannosa tolleranza nei confronti di contratti che non hanno dignità e che non sono regolari: si sta facendo dumping sulla pelle dei lavoratori”.