NASCE ENIT SPA: L’AQUILANA ALESSANDRA PRIANTE PRESIDENTE, “CAPITALE UMANO E PRODOTTI INNOVATIVI”

ROMA – Il 27 febbraio 2024 è nata ufficialmente Enit Spa, con contestuale nomina dell’aquilana Alessandra Priante, 53 anni, nel ruolo di presidente e quelle di Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo quali consiglieri di amministrazione.

La società in house, sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del ministero del Turismo e di cui è azionista il Mef, potenzierà l’attrattività dell’offerta turistica nazionale.

“La nascita di Enit Spa – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè – segna un cambio di passo decisivo per snellire le procedure e velocizzare l’attuazione delle politiche di promozione turistica della nostra Nazione. Un nuovo corso che sarà affidato all’esperienza di Alessandra Priante, presidente dal profilo internazionale, e ai consiglieri di amministrazione Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo”.

Puntare sul capitale umano e prodotti innovativi per una promozione eccellente dell’Italia.

Con questi obiettivi parte il percorso della nuova presidente di Enit Spa, Alessandra Priante che arriva al timone dell’agenzia del turismo dopo 5 anni passati a Madrid come direttrice Europa dell’Unwto,

l’agenzia Onu per il turismo mondiale.

“Voglio ringraziare il ministro Santanché e il Governo per avermi scelto per un ruolo così sfidante e interessante. Dopo quasi 5 anni splendidi a Madrid all’Unwto è bellissimo per me tornare in Italia in un clima di grandissima attenzione verso il turismo, settore che amo e in cui credo profondamente. Sono piena di energia ed entusiasmo e felicissima di fare questo percorso accanto a due grandi professionisti come Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo”, dice Priante.

La neo presidente sottolinea anche che “da società in-house, seguiremo e contribuiremo all’indirizzo strategico del ministero che conterrà indicazioni chiare e obiettivi ambiziosi e ci relazioneremo con il mondo del turismo nazionale e internazionale per far si che la visione del ministro e del Governo prendano finalmente corpo. con questa importante operazione, il ministro Santanchè ha voluto dare all’Enit un nuovo vestito e un nuovo metodo. Si crea una Enit più agile, più dinamica e più innovativa e io sono orgogliosa di farne parte integrante”.

In una nota il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentano: “La nomina dell’aquilana Alessandra Priante alla guida della neonata Enit Spa, ci riempie di orgoglio. La scelta effettuata dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, testimonia che l’Abruzzo è capace di proporre persone valide e qualificate. Sicuramente le origini di Alessandra Priante segneranno il suo lavoro in questa azienda pubblica che avrà l’importante compito di continuare a valorizzare la risorsa turismo in Italia”.

“Seguiremo con la massima attenzione le sue politiche di promozione, pronti a dare il nostro contributo per le aree interne, i borghi e la costa abruzzesi. Ad Alessandra, manager energica, di successo e dalla lunga carriera, culminata alla direzione europea dello UNTWO, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo a livello globale, vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera Giunta regionale e della Municipalità aquilana”, concludono Marsilio e Biondi.