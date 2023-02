NASCE IL CAMMINO DEL GRAN SASSO: GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO CONFERENZA STAMPA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il 2023 sarà l’anno in cui in Abruzzo vedrà la nascita un nuovo Cammino. È lungo 61 chilometri, attraversa alcuni dei paesaggi più belli e incontaminati della regione, i borghi tra i più iconici e porta il nome della cima più alta dell’Appennino, autentico brand per una regione emergente dal punto di vista turistico: il Gran Sasso.

Il progetto, che si è aggiudicato il bando del Gal Gran Sasso-Velino, nell’ambito della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader di tipo partecipativo – sottomisura 19.2 rivolta al turismo sostenibile – sarà presentato alla stampa giovedì prossimo, 9 febbraio alle ore 10,30 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila.

Partecipano alla conferenza stampa il presidente dell’associazione Il Cammino del Gran Sasso, Federico Ciocca, il presidente del Gal, Paolo Federico, il presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga Tommaso Navarra, il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc) Raffaello Fico, i sindaci di L’Aquila, Pierluigi Biondi, e degli altri quattro comuni coinvolti, Fabrizio D’Alessandro di Barisciano, Fabio Santavicca di Santo Stefano di Sessanio, Paolo Baldi di Calascio e Matteo Pastorelli di Castel del Monte.