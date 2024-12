NASCE IL DISTRETTO AEROSPAZIALE ABRUZZESE: IL 15 GENNAIO LA PRESENTAZIONE A PESCARA

PESCARA – “A sessant’anni dalla presenza dell’Italia nello spazio, con il lancio del primo satellite San Marco avvenuto il 16 dicembre 1964, annunciamo il primo passo verso l’istituzione del Distretto aerospaziale abruzzese in programma il prossimo 15 gennaio a Pescara. Abbiamo scelto l’odierna giornata quale data simbolo per rafforzare la filiera aerospaziale e la competitività del sistema produttivo abruzzese”.

Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, nella quarta Giornata nazionale dello Spazio istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

L’assessore sottolinea come il dominio dell’aerospazio abbia assunto, in un volgere di tempo relativamente breve, “un ruolo da protagonista nel campo dell’innovazione e della competitività delle filiere tecnologiche e industriali europee e globali”.

“Obiettivo della Giornata – spiega – è quello di sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo spazio apportano alla qualità della vita sulla terra per l’umanità in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo sul piano globale del Paese”.

“Oltre a rafforzare la filiera aerospaziale e la competitività del sistema produttivo – aggiunge Magnacca – vogliamo stimolare la collaborazione e la creazione di sinergie, tra grandi e piccole e medie imprese, i centri di ricerca e il mondo universitario”.

Le finalità proprie del nascente del Distretto, al pari di strutture analoghe presenti in altre regioni italiane e in sinergia con il cluster tecnologico nazionale, “consisteranno essenzialmente nell’assumere il ruolo di interlocutore principale verso le Istituzioni locali e centrali, ricercare opportunità di finanziamento e coordinare progetti di filiera, nonché rispondere al fabbisogno di formazione e individuazione di nuove figure professionali per il settore”, conclude l’assessore Magnacca.