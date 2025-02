NASCE IL DISTRETTO BIOLOGICO VALLE PELIGNA-SIRENTE VELINO: PRESTO 10 NEGOZI CON PRODOTTI TIPICI

PRATOLA PELIGNA – Nasce a Pratola Peligna (L’Aquila) il primo e unico distretto biologico in Abruzzo. La relativa società consortile ‘Decumano Maximo d’Abruzzo’ è stata costituita nella sede dell’Iis Arrigo Serpieri di Pratola Peligna. Dei 30 biodistretti presenti in Italia e dei 160 in tutta Europa, il distretto biologico Decumano Maximo (di riferimento per la Valle Peligna e per l’area del Sirente – Velino), è l’unico il cui soggetto proponente è una scuola.

Lo stesso Istituto tecnico e professionale Arrigo Serpieri, infatti, si è fatto promotore per la creazione di un distretto finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dei prodotti autoctoni: un prestigioso traguardo per il Serpieri, con le sue sedi di Avezzano, Pratola Peligna e Castel di Sangro, tutte nella provincia dell’Aquila, e una concreta opportunità economica per le aziende locali e per le future generazioni. Contestualmente alla creazione del distretto biologico, si è costituito anche un consiglio di amministrazione, che ha scelto e nominato come proprio presidente il dirigente scolastico del Serpieri, Francesco Di Girolamo.

“E’ sempre più evidente – ha dichiarato il preside Di Girolamo – che la scuola debba essere parte integrante del territorio. Uno degli aspetti cruciali del mio ruolo di dirigente scolastico è proprio quello di creare e favorire sinergie con le Istituzioni e con tutti gli attori del territorio. In particolare, con la partenza della filiera formativa 4+2, ritengo che sia essenziale rafforzare i legami con le aziende locali, in quanto rappresentano una risorsa preziosa per la crescita della scuola e per lo sviluppo dei nostri studenti”.

Il distretto biologico d’Abruzzo rappresenta un modello innovativo di sviluppo sostenibile, unendo agricoltura, ambiente e comunità locali in un’unica visione. Il primo progetto targato distretto biologico ‘Valle Peligna Sirente – Velino’ consisterà in un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo finalizzato all’apertura di 10 ‘smart stores’, negozi totalmente automatizzati, collocati nei Comuni del distretto e specializzati nella vendita di prodotti tipici locali.