NASCE IL PANETTONE DI GUARDIAGRELE, PREMIATO IL CONNUBIO LULLO E PATABOM

GUARDIAGRELE – Un connubio vincente, quello di Lullo e Patabom, le uniche due pasticcerie di Guardiagrele (tra le 20 abruzzesi) segnalate sulla guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso, a cui è stato inoltre conferito il riconoscimento di “una torta”.

Nasce il Panettone Guardiese, “con l’augurio che possa rappresentare il simbolo fortunato della rinascita della nostra città, dopo il difficile periodo a causa dell’emergenza Coronavirus”, si legge in una nota. Lo speciale panettone risponde alla domanda: come tradurre un simbolo di Guardiagrele nella tradizione pasticciera natalizia?

Con un’attenta sperimentazione, gli ingredienti di prima qualità (avole siciliane, mandorle pugliesi tostate, cannella, vaniglia del Madagascar e arancia candita calabrese) e la lavorazione artigianale di Patabom il risultato è un dolce che racchiude in sé l’eccezionale ventaglio aromatico del torrone Aelion, frutto dell’antica ricetta del 1889 della famiglia Lullo.

