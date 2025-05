L’AQUILA – Nasce “L’Aquila Protagonista”, nuovo soggetto politico “che si inserisce nel panorama cittadino con l’obiettivo di rafforzare l’azione di governo e la maggioranza di centrodestra al Comune dell’Aquila”.

È quanto viene comunicato in una nota inviata a sorpresa in tarda serata a nome del gruppo composto da 6 consiglieri, il secondo, quindi, dopo Fratelli d’Italia che ne conta 7.

Un’operazione gestita dal potente sindaco Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI e presidente dell’Anci Abruzzo, che apre a nuovi scenari a due anni dal voto.

Il nuovo gruppo decide di comunicare così gli aquilani una notizia destinata a mutare sensibilmente gli equilibri della maggioranza, innescando anche un rimpasto di Giunta.

Il gruppo consiliare – che si costituirà nell’assise civica cittadina – è composto dai consiglieri comunali Alessandro Maccarone – che lascia finalmente la Lega dopo inesauribili polemiche – Maria Luisa Ianni, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella – ex forzisti, gli ultimi due per poco dopo aver lasciato L’Aquila Futura – Stefano Flamini e Luigi Faccia, civici di centrodestra fedelissimi di Biondi.

“Il nuovo soggetto politico si colloca stabilmente nella maggioranza di centrodestra e al fianco del sindaco Pierluigi Biondi, punto di riferimento istituzionale e politico per l’intera città”, viene sottolineato nella nota.

“L’Aquila Protagonista intende rappresentare uno strumento di coesione, di proposta e di visione, per garantire un ulteriore slancio ai temi strategici dell’amministrazione comunale. La nuova formazione nasce con la volontà di contribuire in modo incisivo al buon governo della città, in un dialogo proficuo e rispettoso con gli autorevoli alleati del centrodestra”.

“In un momento cruciale per lo sviluppo e il futuro del territorio – riferisce la nota dei componenti del gruppo neocostituito – ‘L’Aquila Protagonista’ si pone centrale come catalizzatore di idee, energie e competenze, aperto alla partecipazione e al confronto, con la chiara ambizione di dare continuità e forza a un progetto amministrativo che ha già dimostrato solidità e visione”, conclude la nota.