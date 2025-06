NASCE “PAESI NARRANTI DEL GRAN SASSO” CON FINALITA’ TURISTICHE: PRESIDENTE IL SINDACO DI NAVELLI

NAVELLI – L’Abruzzo fa un altro passo avanti nel settore turistico con la nascita ufficiale della destinazione turistica

integrata Paesi Narranti del Gran Sasso, 15 i comuni già coinvolti nella prima edizione del progetto ASTRI,

“Paesi Narranti, a passi di vita“ .

Questo importante risultato rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione di un territorio ricco

di peculiarità naturali, culturali e tradizionali di 3 distretti della macro area del Gal Gran Sasso Sirente Velino

considerati di richiamo per il turismo abruzzese: la Valle del Tirino, l’Altopiano di Navelli e le Terre della

Baronia.

La nuova destinazione nasce dall’idea e dall’ impegno della Società Cooperativa Il Bosso, in collaborazione

con il GAL Gran Sasso Velino e le 15 Amministrazioni comunali coinvolte e rappresenta un progetto ambizioso

avviato ormai da due anni. Questa collaborazione ha portato alla creazione di un’identità condivisa dai 15

sindaci in carica, rafforzata dalla nomina formale di Paolo Federico come Presidente dell’Associazione dei

Paesi Narranti del Gran Sasso.

Il marketing esperienziale sarà al centro delle strategie promozionali per la creazione di un’identità unitaria,

con eventi culturali, artistici, sociali e territoriali dedicati, collaborazioni con influencer e giornalisti

attraverso “Educational e Press Tour”, che permetteranno ai visitatori di vivere direttamente l’autenticità e

la bellezza del territorio.

La collaborazione con tour operator, agenzie di viaggio, fiere internazionali edeventi di settore sarà fondamentale per ampliare la rete promozionale e creare pacchetti turistici integrati, contribuendo ad aumentare il valore percepito della nuova destinazione turistica, attraendo un flusso costante di visitatori interessati alle eccellenze locali, incentivando la destagionalizzazione e coinvolgendo target qualificati, esaltando questi luoghi per turismi qualificati, difendendoli dal turismo di massa.

Paesi Narranti del Gran Sasso mira, così, “ad essere una destinazione turistica coesa, autentica, sostenibile e

solidale, pronta a conquistare i cuori di visitatori italiani e internazionali, valorizzando il patrimonio di

questa meravigliosa regione, raccontata attraverso storie di vita vissuta e rappresentate anche attraverso il

cinema, il teatro e le arti, quindi il rilancio della cultura come tratto distintivo.

Una destinazione popolata da piccole realtà con enormi storie da raccontare, che continueranno ad essere

narrate anche attraverso un percorso di animazione artistica e culturale in queste emblematiche aree

interne d’Abruzzo”.

Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio,

Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’Ansidonia. San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano

di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi sono i quindici comuni aquiani che si presenteranno ufficialmente per la

prima volta come destinazione turistica integrata al Festival dei Paesi Narranti del Gran Sasso il 27 e 28

giugno a Navelli.