NASCE “RETI DI COMUNITA'”: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ PER I GIOVANI DELL’AQUILANO

L’AQUILA – Un ampio ventaglio di azioni, rivolte in particolare ai giovani, che spaziano dalla formazione all’accompagnamento imprenditoriale, facilitando inoltre anche l’accesso a bandi, finanziamenti e opportunità di collaborazione tra enti locali e nazionali.

Questo l’obiettivo del progetto “Reti di Comunità”: percorsi di educazione all’imprenditorialità”, che nasce come proseguimento del Progetto Appennino 2024, per rafforzare il tessuto imprenditoriale, sociale ed economico dei territori della provincia dell’Aquila attraverso una serie di azioni volte all’educazione all’imprenditorialità sociale.

La presentazione si è tenuta oggi nella sede della Fondazione Carispaq, in corso Vittorio Emanuele all’Aquila, nel corso del primo incontro organizzato da Fondazione Snam e Fondazione Carispaq rivolto agli Enti del Terzo Settore con un focus sulle nuove opportunità aperte dalla riforma del settore e il dialogo tra Enti del Terzo Settore e pubblica amministrazione. Un’occasione di confronto e dialogo tra enti, istituzioni e professionisti impegnati nella costruzione di nuove reti di prossimità e sviluppo locale.

Questi gli ambiti principali del progetto: formazione dei giovani sull’imprenditorialità in collaborazione con scuole secondarie e università, attraverso cui saranno coinvolti oltre 160 studenti di 8 scuole secondarie; sviluppo dell’imprenditorialità attraverso il consolidamento di una cultura d’impresa ad impatto sociale con formazione, laboratori e sperimentazioni sul campo; Supporto alle filiere per sviluppare una lettura dei bisogni e delle priorità rafforzando le azioni messe in campo.

Il progetto, annunciato questa mattina da Fondazione Carispaq, Fondazione Snam e Fondazione Terzjus ETS, si sviluppa in sinergia con numerosi attori locali e nazionali tra cui Avanzi, Appennini for All, Junior Achievement Italia, Cooperativa La Maesa, Associazione Comunicare, Saturno Consulting, Enti del Terzo Settore, amministrazioni comunali e associazioni filantropiche nazionali. Una speciale attenzione sarà dedicata al supporto delle filiere locali, in particolare nel settore agro-silvo-pastorale e turistico e al consolidamento di spazi e meccanismi di finanziamento a disposizione degli attori locali

“Sulla scia del successo ottenuto da Progetto Appennino, la Fondazione Carispaq – ha spiegato il presidente Domenico Taglieri – ha inteso proseguire la collaborazione con Fondazione Snam sul tema della creazione di una cultura d’impresa che sostenga le proposte dei giovani. Con Reti di Comunità continuiamo a investire nelle idee e nelle competenze dei giovani che scelgono di costruire il proprio futuro nel nostro territorio portando innovazione, sostenibilità e nuove opportunità. Anche questo nuovo progetto è un modello capace di innescare ricadute positive non solo sul piano economico, ma anche su quello culturale, sociale e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e stimolando nuove energie per la rigenerazione dei territori”.

“Con Reti di Comunità continuiamo il nostro impegno per accompagnare i territori dell’Abruzzo in percorsi di crescita imprenditoriale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Insieme a Fondazione Carispaq e in stretta collaborazione con enti e realtà locali, vogliamo costruire opportunità concrete di formazione, innovazione e crescita offrendo ai giovani ulteriori strumenti per poter costruire il futuro professionale rimanendo nelle proprie comunità. In questo modo, coerentemente con gli obiettivi di Fondazione Snam, potremo generare un impatto positivo e duraturo che possa rafforzare il tessuto sociale ed economico dei territori, e contribuire al loro sviluppo”, ha commentato Marta Luca, direttrice generale di Fondazione Snam.

L’invito è aperto a tutte le realtà del territorio, ai giovani, alle scuole, alle imprese e agli enti del Terzo Settore che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di un tessuto imprenditoriale abruzzese innovativo e sostenibile. Per maggiori informazioni e dettagli sull’iniziativa è possibile visitare il seguente link: https://www.fondazionesnam.it/it/progetti/Reti-di-comunita.html