NASCE TEATRART: ARTE, TEATRO E MEMORIA PER CELEBRARE PASQUALE VERRUSIO

FOSSACESIA – Un progetto che unisce arte e teatro per celebrare non solo la memoria dell’artista, ma anche il valore culturale e paesaggistico di un territorio unico.

L’associazione Teatrart, fondata dagli artisti Eteras Verrusio e Patrizia Corvino, nasce per rendere omaggio alla figura del maestro Pasquale Verrusio, artista romano scomparso nel 2012, che ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita lavorando sulla Costa dei Trabocchi.

Proprio l’atelier in cui ha creato molte delle sue opere, affacciato sul mare, sarà trasformato in un museo permanente a lui dedicato: il Museo Pasquale Verrusio.

Il progetto ha preso ufficialmente il via il 17 luglio scorso a Torino di Sangro, con un evento tenutosi sul Trabocco Punta Le Morge. Il prossimo appuntamento si terrà il 25 luglio a Fossacesia, alle ore 19, nel Parco dei Priori a San Giovanni in Venere.

Queste tappe anticipano lo spettacolo teatrale “Amor che move”, in programma il 24 agosto al Teatro Rossetti di Vasto, che inaugurerà simbolicamente il progetto itinerante “Museo Pasquale Verrusio”.

In occasione dell’avvio del progetto, i sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro, Enrico Di Giuseppantonio e Nino Di Fonso, commentano in una nota: “Con profonda emozione sosteniamo la nascita del progetto Teatrart e l’idea di un museo dedicato a Pasquale Verrusio. Le sue opere raccontano la bellezza, la forza e la spiritualità della nostra terra. La sua arte è stata un ponte tra tradizione e contemporaneità, sempre nutrita da un forte attaccamento alla Costa dei Trabocchi. Il suo atelier, trasformato in museo, sarà non solo un tributo alla sua figura, ma anche un luogo vivo, dove l’arte potrà continuare a generare valore e amicizia. Siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa, che parla al cuore e all’identità del nostro territorio”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra memoria e futuro, tra cultura e ambiente, valorizzando uno dei tratti più suggestivi della costa adriatica attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il Museo Pasquale Verrusio non sarà solo un luogo espositivo, ma anche un centro dinamico aperto a laboratori, performance, incontri e attività didattiche, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, turisti, scuole e nuove generazioni.

Teatrart invita tutti a partecipare agli eventi e a contribuire alla nascita del museo con una donazione. Un gesto per l’arte, la memoria e la valorizzazione del territorio.

Contatti per la stampa e donazioni: teatrart2025@gmail.com